Türk Şair Osman Öztürk'e İtalya'da özel ödül

Şiir kitapları İtalyan şair ve çevirmen Claudia Piccinno tarafından İtalyanca’ya çevrilip basılan Şair Osman Öztürk İtalya’da özel ödüle layık görüldü.

İtalya De Finibus Terrae Derneği tarafından “Dünya halklarının kültürlerine uluslararası düzeyde bir kültür buluşturuculuğu” adı altında verilen ödül ile ilgili Dernek Başkanı Mariateresa Protopapa ve Genel Sanat Yönetmeni Maria Fino şairimiz Osman Öztürk’e dünya edebiyatına katkılarından dolayı teşekkür etti.

İstanbul Sanat Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Osman Öztürk 1-5 Ocak tarihleri arasında İtalya’da bulunarak bir dizi etkinliğe katılmıştı.

La Mia Isola-Island-Ada ismiyle yayımlanan şairimizin kitabının rüzgarı, İtalyan çizmesinin en güneyinde yer alan ve bir zamanlar Osmanlı egemenliğini yaşamış Salento ilinin Lecce ilçesinde “Salento ve İstanbul Boğazı Şiir Esintileri” adıyla düzenlenen şiir, müzik ve sanat etkinliklerinin odak noktasını oluşturmuştu.

ŞİİRLERLE AVRUPA'YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Şiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk İtalya’da; 1975 Yılı Nobel Ödülü sahibi ünlü İtalyan şair Eugenio Montale adına düzenlenen ve 26 yıldan bu yana seçkin şairlere layık görülen “Uluslararası Ossi Di Sepphia Premio 2020 Şiir Ödülü”, 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, 2019 yılında ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK kuruluşu "TULLİOLA - RENATO FİLİPPELLİ 2019" ödülü ve İtalya’da yapılmakta olan Uluslararası Şiir Yarışması “Vitruvio Ödülü 2018” kapsamında PREMIO VITRUVIO ödülüne de layık görülmüştü.

9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk Edebiyatını başarıyla temsil eden Osman Öztürk’ün Almanya’da 5 dilde yayınlanan “Sommerblau-Yaz Mavisi”, İtalya 3 dilde yayınlanan “La Mia İsola-Island-Ada”, Sırbistan Belgrad’da Sırpça yayınlanan “O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi” şiir kitapları bulunuyor.

Ayrıca Osman Öztürk Türk-Moğol diplomatik ilişkilerinin 50.yılı olan 2019’da Moğolistan’da 3 dilde yayınlanan “UMUT-HOPE” isimli şiir kitabındaki mısralarıya, iki köklü kültürü yeninden buluşturdu.