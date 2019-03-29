Türk-İtalyan sağlık hukuku İKÜ'de ele alındı

İSTANBUL,() –İtalya'da sağlık sistemine getirdiği değişiklikler nedeniyle büyük yankı uyandıran Gelli Yasası'nın mimarı Milletvekili Federico Gelli ile çok sayıda Türk ve İtalyan hukukçunun bir araya geldiği “Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması” sempozyumu İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)'nde gerçekleşti.

İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen sempozyuma, İtalyan Milletvekili Federico Gelli, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Avukat Ayşen Önen, Avukat Vania Cirese, çok sayıda Türk ve İtalyan konuk ile öğrenciler katıldı.

Hekim ve hasta perspektifinden yeni hedefleri ve iki ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alan sempozyum kapsamında 'İtalya’nın yeni sağlık yasası', 'yasanın geleneksel İtalyan hukukundaki etkileri', 'tıbbi uygulama hataları', 'hekimin tıbbi uygulama hatalarından doğan cezai sorumluluk', 'İtalya’da hasta zararlarının tazmini', 'Türk hukukunda zararlarının tazmini' gibi başlıklar konuşuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan İtalyan Başkonsolosu Elena Sgarbi üniversiteler ile aralarındaki ilişkinin önemine değinerek, "Akademik ve bilimsel alanlarda, kültür alanında böyle bir iş birliği yapılması gerçekten çok önemli. Bu, her bakımdan gelişme sağlıyor. Bugün konuşulacak konu son derece önemli. Bugünün şartlarında sağlık, insanların hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Sağlıkta insanların haklarının korunması çok önemli. Aynı zamanda alandaki bütün sorunlar için ve ekonomik açıdan da bu etkinliğin son derece önemli olduğunu söylemek isterim" dedi.

"ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLACAK"

İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise, "Bu yıl Türk-İtalya yılı kapsamında Roma Link Kampüs Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, fikir, görüş, bilim alışverişi kurumsal hafızamızda örnek bir çalışma olarak kalacak. Eğitim kadar temel bir hak ve özgürlük olan sağlık hakkının korunmasını ele alan akademik ve uluslararası alandaki bu akıl ortaklığını bir birey olarak çok anlamlı ve değerli buluyorum" açıklamalarında bulundu.

"YENİ BAKIŞ AÇILARI DOĞURMASINI UMUT EDİYORUM"

Sempozyumun Türk ve İtalyan sağlık hukuku alanında yeni bakış açıları doğurmasını beklediklerini belirten İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Ceza Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ile Roma Link Üniversitesi'nin düzenlediği bu ortak toplantıda Türk - İtalya sağlık hukuku sistemleri mukayese edilecek. Bu anlamda İtalya'da çok önemli bir yasa olan Gelli Yasası'nın Türk hukuku ile karşılaştırılmasının yanı sıra sağlık güvenliği konusunda da çok önemli noktalara değinilecek. Bu toplantının Türk ve İtalyan sağlık hukuku alanında yeni bakış açıları doğurmasını umut ediyorum" dedi.

"İTALYA ÖZEL BİR KONUM EDİNDİ"

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk ise konuşmasında, "Roma Link Üniversitesi bizim için ayrı bir kilometre taşı ve üniversite olarak ilk defa İtalya'daki üniversitelerden biri ile bir iş birliği protokolü yaptık. Her yıl düzenlediğimiz ve bu sene 22’ncisini yapacağımız Uluslararası İnsan Hakları Akademisi orada özel bir konum edindi.Bu kurumsallaşmanın sonucu olarak bu yılı,İtalya yılı ilan ettik. İlişkilerimiz bundan sonra azalmayacak ve kesinlikle daha ileriye götürmek için kararlıyız. Çünkü bunun daha yararlı olduğunu ve tek yönde çalışmaların netice vermediğini bütün katılımcılarımız da kendi hayatlarında görmüştür” ifadelerinde bulundu.

GELLİ YASASI

İtalya'da Milletvekili Federico Gelli tarafından hazırlanarak Mart 2017'de kabul edilen tedavi güvenliği hakkına ilişkin, vatandaşların sağlık sistemi kapsamında bir zarara uğramaları durumunda zararın tazminini daha hızlı bir şekilde elde edebilmelerine imkân sağlayan 24 sayılı Gelli Yasası, sağlık sistemine getirdiği değişiklikler nedeniyle ülkede büyük yankı uyandırmıştı.