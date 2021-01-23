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Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı  

Türkiye’deki radyo reklamcılığının öncü ismi, tüm malvarlığını eğitime bağışlayan Türkan Sedefoğlu vefatının 30. yılında, en büyük bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından YouTube kanalında düzenlenen online mevlit ve dua ile anıldı.

EĞİTİM 23.01.2021, 17:33 23.01.2021, 17:56 Murat Aydın
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Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı  

Türkiye’deki radyo reklamcılığının öncü ismi, tüm malvarlığını eğitime bağışlayan Türkan Sedefoğlu vefatının 30. yılında, en büyük bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından YouTube kanalında düzenlenen online mevlit ve dua ile anıldı.

Radyo reklamcılığının önderlerinden Türkan Sedefoğlu, vefatının 30. yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından dijital ortamda düzenlenen mevlit ve dua ile anıldı. Vasiyetiyle tüm mal varlığını, Türk çocuklarının eğitimine harcamak üzere bağışlayan Türkan Sedefoğlu, TEV’in en büyük bağışçılarından biriydi. Burs Fonu’nun geliriyle bugüne dek öğrencilere 14 bine yakın burs desteği sağlandı. Türkan Sedefoğlu’nun bağışları ile ayrıca özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü TEVİTÖL’de, adını taşıyan bir öğrenci yatakhanesi yaptırıldı. Sedefoğlu’nun hayallerinden biri ‘’Denize nazır bir okul yaptırılmasıydı.’’ Bu isteği yerine getirilen Sedefoğlu’nun adına Çengelköy’de ‘’TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu’’ yaptırıldı. 

TEV’in her yıl geleneksel olarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarı başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek online’a taşındı ve 23 Ocak Cumartesi günü TEV YouTube kanalı üzerinden yayınlanarak sevenleriyle paylaşıldı.  

Kendi adına açılan fondan öğrencilere 14 bine yakın burs sağlandı

Anma töreninde konuşma yapan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, ‘’54 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızda kaynaklarımızın sürekliliğini sağlayan  bağışçılarımız en büyük desteğimiz. Bugüne kadar 1500’ü aşkın bağışçımız mal varlıklarını Vakfımıza bağışlayarak desteklerini sundu. Bu kaynaklarla Vakfımız içinde adlarına kurulan fonlar sayesinde öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu bağışçılarımız arasında dönemin önde gelen iş adamları, iş kadınları, öncü akademisyenleri ve önemli sanatçıları var. Bugün andığımız Türkan Sedefoğlu da Cumhuriyet tarihinin en başarılı, devir değiştiren kadınlarından biri. Kendisi radyo reklamlarını Türkiye’de başlatan, büyüten, genişleten ve kitlelere izleten bir iş kadını. Zamanında sağlık nedenleriyle eğitimini tamamlayamadığı için de eğitime azami önem vermiş. Yaşadığı müddetçe devamlı eğitimi ve ihtiyacı olan öğrencileri desteklemiş. Vasiyetinde de tüm mal varlığını TEV’e bağışlayarak desteğinin vefatından sonra da devamını arzulamış. 30 yıl boyunca adına kurulan Türkan Sedefoğlu Fonu’ndan 14 bine yakın burs verildi. Sadece bununla da kalınmadı. Türkan Sedefoğlu’nun bıraktığı varlıklarla bir ilköğretim okulu yaptırıldı; Çengelköy’deki TEV Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu. Okulumuzda 24 derslik var ve 800 öğrencimiz halihazırda eğitim görüyor. Bunlara ek olarak, özel yetenekli öğrencilerimizin okuduğu TEVİTÖL’de de adına öğrenci yatakhaneleri yapıldı. Türkan Sedefoğlu Fonu’ndan öğrencilerimiz desteklenmeye devam edecekler.” dedi.

“Yaratıcılığa ve hayale her gün zaman ayırın”

Her yıl 23 Ocak’ta, Türkan Sedefoğlu’nun vefat yıl dönümünde, kabrinin başında öğrencileriyle, bursiyerleriyle ve değerli ailesiyle bir araya geldiklerini, Mart ayında doğum gününde de adını taşıyan okulda kendisini andıklarını söyleyen Yıldız Günay, şöyle devam etti: “Maalesef bu yıl kabri başında olamıyoruz. Pandemi nedeniyle yan yana olamasak da dijital platformlarda anmalarımızı yapıyoruz. Tek tesellimiz ise dijital ortamda daha çok sevenine ve hayranına ulaşmamız. Türkan Sedefoğlu bizlere büyük ilham verdi. Feslefesiyle örnek oldu. Bu örneklerden bir sözünü paylaşmak isterim: “Yaratıcılığa ve hayale her gün zaman ayırın.” Bugün hepimiz kendisini anarken her gün küçük de olsa biraz vaktimizi hayal kurmak için ayıralım. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Vakfımıza verdiği destekler için minnetlerimizi sunuyoruz. Mekanı cennet olsun.” 

#TürkEğitimVakfı #TEV #TürkanSedefoğlu #bağış
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