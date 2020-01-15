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Türk Eğitim Derneği’nden okullara "akreditasyon ve danışmanlık"

EĞİTİM 15.01.2020, 14:17
Türk Eğitim Derneği’nden okullara "akreditasyon ve danışmanlık"
Türk Eğitim Derneği, özel ve devlet okulları için "akreditasyon ve danışmanlık" yapmaya başlayacak. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bir okulun fotoğrafını çekip o okula yol haritası hazırlayacağız. Türkiye'nin her köşesine dokunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eğitim alanında faaliyet gösteren, yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini destekleyen Türk Eğitim Derneği (TED), kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullara akreditasyon ve danışmanlık yapmaya başlıyor. Projenin tüm detayları Ortaköy Feriye’de düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.  

DEVLET OKULLARINDA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLACAK

Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) ile ilgili değerlendirmede bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Kısa bir süre sonra insanların yerini robotlar alacak. Yeni bir obezite ile karşı karşıyayız, dijital obezite. Burada yetkin bir nüfusa sahip olmazsak genç nüfus bizim için bir fırsat değil tehdit haline dönüşecek. Türk Eğitim Derneği olarak kaynak ve burs sağladığımız okullar dışında Türkiye'nin her tarafına dokunmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde eğitim rekabet koşullarını değiştirmek, o eğitim rekabet koşullarının da ülkenin her noktasına yansımasını istiyoruz. Türk Eğitim Derneği sivil toplum bilinciyle danışmanlık ve akreditasyon süreci başlatıyoruz. Türkiye'de k12'de (ilk, orta ve lise dengi okullar) akreditasyon yok. Biz TED olarak bunun özel okullarda bir bedel karşılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşarak belirlenen devlet okullarında sosyal sorumluluk olarak yapacağız. Bir okulun fotoğrafını çekip ona bir yol haritası hazırlayabilmek bunu bağımsız gözle yapabilecek en yetkin kuruluş TED. Türkiye'nin her köşesinde bulunan özel ve devlet okullarına dokunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“SÜREÇ 2 İLA 3 YIL DEVAM EDECEK”

Belirlenen okulda izlenecek süreç hakkında da bilgi veren Selçuk Pehlivanoğlu şunları söyledi:

“Okulda önce bir durum tespiti yapacağız. Okullar öğrenciyi sadece akademik olarak sınava hazırlayan binalar olmamalı. Burada bir akademik tespit yapacağız. Bu tespit, yetkinliklerin ölçülmesi, eğitim programlarının belirlenmesi, sosyal ve sportif faaliyetlerin tespiti olacak. Eğitimin üç ayaklı olması gerekir. Sadece akademik gençliğin dünyada hiçbir öneminin kalmadığını anlamalıyız. Hibrit, düşünebilen, eleştirebilen, muhakeme yapabilen ama bunu spor, sanat ve kültürle destekleyebilen bir nesle ihtiyacımız var. Bunun için şehrin göbeğinde olmanıza ihtiyaç yok. Bunu köyde de, küçük illerde de gerçekleştirebilirsiniz. Tespitin ardından o okullara bir süreç belirlenecek. Bu süreçler ortalama 2 ila 3 yıl devam edecek. Biz bir çocuğun anne ve babasının parasının olmamasının onun iyi bir eğitim almasına engel olduğunu düşünmüyoruz.”

TED olarak başlattıkları 'Başarı Her Yerde' adlı projeden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Pehlivanoğlu, “Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'dan Türkiye'nin en başarısız okullarını belirledik. Çok az bir para harcadık ve okullar sınavlarda dahi uçtu. O okuldaki 50 çocuğa burslu öğrencilerimiz ders verdi. Biz o okullara müzik okulları yaptık spor takımları kurduk. Öğrenciler Türkiye dereceleri almaya başladılar. Bu çocuklar bu ülkeyi uçurabilir” dedi.

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