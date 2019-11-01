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Türk bilim insanı Prof. Dr. Talat Çiftçi beynin sırlarını Amerika’da anlattı

Prof. Dr. Talat Çiftçi Türk-Amerikan Mimar, Mühendis ve İlim Adamları Derneği’nin (MIM) New York Columbia Üniversitesi’nde düzenlediği ‘Başarıya Giden Sıradışı Yollar’ konulu toplantısında son kitabı ‘Yaşamsal Satranç’ta yer...

EĞİTİM 01.11.2019, 14:16
Türk bilim insanı Prof. Dr. Talat Çiftçi beynin sırlarını Amerika’da anlattı
Prof. Dr. Talat Çiftçi Türk-Amerikan Mimar, Mühendis ve İlim Adamları Derneği’nin (MIM) New York Columbia Üniversitesi’nde düzenlediği ‘Başarıya Giden Sıradışı Yollar’ konulu toplantısında son kitabı ‘Yaşamsal Satranç’ta yer alan insan beyniyle ilgili son bulguları anlattı. MIM’in 2020’de Türkiye’de düzenleyeceği ilk toplantı ise Altınbaş Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren Türklerin kurduğu Türk-Amerikan Mimar, Mühendis ve İlim Adamları Derneği’nin (MIM), bu yılki toplantısına hem bilim hem sanat alanında doktorası bulunan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi’yi de davet etti.  

New York Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Başarıya Giden Sıradışı Yollar’ konulu toplantıda son kitabı “Yaşamsal Satranç”la ilgili bir sunum yapan Prof. Dr. Talat Çiftçi, kitapta yer alan insan beyniyle ilgili son bulguları anlattı. Türkiye’de kısa süre önce yayınlanan Yaşamsal Satranç, insanın sanatı nasıl algıladığı konusu başta olmak üzere beynin sırlarına odaklanıyor.

ROBİN WILLIAMS’IN CANLANDIRDIĞI DR. PATCH ADAMS DA YER ALDI

Türk-Amerikan Mimar, Mühendis ve İlim Adamları Derneği’nin (MIM) 7 yıldır Columbia Üniversitesi’nde düzenlediği toplantıya bu yıl Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yanı sıra NASA’nın roket programının yöneticilerinden Sırrı Oğuz, biyomoleküller konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Selim Ünlü gibi önde gelen araştırmacılar da katıldı. MIM toplantısının bir başka konuşmacısı, başrolünü Robin Williams’ın oynadığı ve hasta çocukları mutlu edebilmek için palyaço kılığına giren “Patch Adams” filminin ilham kaynağı Dr. Patch Adams’dı. Adams, MIM üyelerine tıp anlayışı ile ilgili bilgi verdi.

GELECEK YIL TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK

Amerika’da alanlarında yıldızlaşan Türklerin üyesi olduğu Türk-Amerikan Mimar, Mühendis ve İlim Adamları Derneği’nin (MIM), 2020’de ilk kez Türkiye’de bir toplantı düzenleyecek. Prof.Dr. Talat Çiftçi ile MIM yöneticileri arasında yapılan görüşmede toplantının Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Prof. Dr. Talat Çiftçi, “MIM toplantısının Türkiye’de düzenlenecek olması Türk bilim dünyası için önemli bir olaydır. Altınbaş Üniversitesi olarak MIM toplantısının başarılı geçmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız” dedi.

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