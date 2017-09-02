Turizm sektöründe, 'Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama' dersi sancısı

Ali Ekber ŞEN - Mustafa ERCAN/ MERSİN, () - MERSİN'de turizm sektör temsilcileri ve eğitimciler, Turizm Meslek Liseleri'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama' dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi.

2- 6 Aralık 2014'te Antalya'da düzenlenen 19'uncu Milli Eğitim Şurası'nda, alınan kararla Turizm Meslek Liseleri'nde Alkollü İçki ve Koktely Hazırlama' dersinin kaldırılması, ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Numan Olcar, alınan kararın yanlış olduğunu savundu. Olcar, "Çünkü sonuçta, mutfak, hizmet ve servis turizmin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, otellerimiz, gelişen turizm dünyanın sayılı yerlerine gelmiş otellerimizde hizmet en önemli konulardan bir tanesidir. Barmenlikte bunun içerisinde önemli bir konudur. Bunun da doğru ve bilinçli olarak yapılması lazım. Bunu devletin veya sektörün belirlemiş olduğu müfredatın doğru olarak uygulanması lazım. Bir ressam yetiştiriyorsunuz elinden fırçayı alıyorsunuz. Okullarda belki zorunlu müfredatta olmayabilir. Bu hükümetin kararıdır, saygı duyarız. Ancak seçmeli ders olarak verilebilir" diye konuştu.

EĞİTİMDE GERİLEŞME HIZLA DEVAM EDİYOR

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise eğitimdeki gericileşme adımlarının hızla devam ettiğini, bunun ilk adımlarının da kamuoyunun 4+4+4 diye bildiği yasa tasarısından bu yana hızlandığını öne sürdü. Muşlu şöyle konuştu:

"Orada alınan kararlarla bugün ülkemizde birçok okul İmam Hatipleştirilmiş durumda. İmam Hatip olmayan okullarda da son müfredat değişikliği ile birlikte içeriği, müfredattı ile birlikte imam hatipten bir farkı kalmadı. En son 19'ncü Milli Eğitim Şurası'nda karar altına alınan Turizm Meslek Liseleri'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama dersinin müfredattan çıkarılması ile birlikte, aslında turizm alanı için oldukça önemli olan barmenlik mesleğinin ortadan kalkması durumu söz konusudur. Turizme bu kadar yatırım yapan, turizm gelirlerinden bu kadar beklentisi olan bir ülke açısından, eğitim alanında böyle bir dersi ortadan kaldırarak hem eğitimdeki gericileşmeye bir mesafe aldırma, hem de turizm sektörünü bu noktada darbeleme ülkemiz açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu ülkeye gelen bir turist ya da bir ağa oğlu çok yıldızlı bir otele gidip kokteyl istediğinde ortada bunu hazırlayacak bir barmenin bulunmamasının ne düzeyde sıkıntılar yaratabileceğini düşünmek gerekir."

'TÜRKİYE KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR'

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 'ÇUKTOP) Başkanı Murat Demir'de uygulamayı da eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Alınan kararla, öğrencilerin, alkollü içki ve servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj yapmaları da kaldırıldı. Turizm sektörünün yarattığı istihdam göz önüne alındığında alınan karar çok yanlış. Dersi seçmeli hale getirip, istemeyen öğrencilerin bu dersi almasının önüne geçilebilirdi. Sektörün yetişmiş ve eğitim almış personele ihtiyacı var. Gastronomi turizminin gelişmesiyle, yetişmiş insan gücüne talep de arttırıyor. Turizm açısından önemli bir konumda olan Türkiye, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Uzun bir süredir sıkıntılı dönemler yaşayan turizm sektörü, uzun vadede düşünüldüğünde önlem alınmaz ise gelecek dönemlerde eğitimli personel açısından da sıkıntı yaşayacak."



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