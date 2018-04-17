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Turist rehberlerinin uzmanlık eğitimleri açık öğretim sistemiyle verilecek

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında Türkiye'de turist rehberliği hizmetlerinin daha kaliteli verilebilmesi için 'Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol...

Turist rehberlerinin uzmanlık eğitimleri açık öğretim sistemiyle verilecek

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında Türkiye'de turist rehberliği hizmetlerinin daha kaliteli verilebilmesi için 'Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi' protokolü imzalandı.
Protokol imza töreni Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Rektörlük binasında yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve TUREB Başkanı Zeki Apalı'nın yanı sıra Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya Coşkun, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medet Yolal, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aydın, Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Program Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Buket Kip Kayabaş ve Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Duygu Yetgin katıldı.
Rektör Prof. Dr. Gündoğan ile TUREB Başkanı Apalı'nın imzaladığı protokolle turist rehberliği hizmetlerinin daha nitelikli verilmesi amaçlanıyor. Turist rehberliği, rehberin kendisini sürekli geliştirmesini, bilgi dağarcığını artırmasını ve güncel tutmasını gerektiren meslek olarak biliniyor. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi ve TUREB'in iş birliği, mevcut 11 bin civarındaki belgeli turist rehberinin kendilerini sürekli geliştirmelerine yönelik ihtiyacı, çağın gerçeklerine uygun yöntemlerle karşılayacak uzmanlık e- sertifika programlarını içeriyor. Böylece uzmanlık eğitimi ile ilgili e-Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan mevcut turist rehberlerinin sicillerine uzmanlıkları kaydedilecek. Aynı zamanda bu sertifika programları ile uzmanlaşma eğitimlerinden üniversitelerin Turizm- Turist Rehberliği bölümlerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan geleceğin turist rehberi adayları da yararlanabilecek. Turizm- Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerinin, turist rehberliği yapma belgesine sahip olduktan sonra aldıkları uzmanlık eğitimleri de sicillerine işlenebilecek. 

​FOTOĞRAFLI

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