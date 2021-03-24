TÜGVA'DA ANNELİ-ÇOCUKLU KURSLAR

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği pandemi sürecinde de eğitim ve kültür faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda vakıf bünyesinde mesleki ve eğitim kursları açarak gençliğin eğitim alanında boşluğunu dolduruyor. Vakıf merkezinde açılan Sepet Örücülüğü ve Aksiyon Genç gibi kurslar gençler yoğun ilgili gösteriyor.

TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah GÖKTEKİN, hanımları, genç bayanlarımızı da düşünerek Bulancak Halk Eğitimi Merkezi ile yapılan işbirliği ile 8 Mart Pazartesi gününden itibaren sepet örücülüğü kursunu TÜGVA’da başlattı. Birçok gencin ve hanımların ilgisini verdiği kurs, kısa zamanda birçok kursiyere ulaştı.

Göktekin, Sepet Örücülüğü Kursu hakkında şu açıklamalarda bulundu: ‘’Vakfımızda 8 Mart Pazartesi gününden beri devam eden Sepet Örücülüğü Kursu her Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri saat 11.00-16.00 saatleri arasında yürütülmektedir. Kurs Eğitmenimiz değerli Filiz ÇAKMAK hanıma teşekkürlerimi sunarım. Hanımlar ile güzel çalışmalar yürütüyorlar. Yalnızca sepet örücülüğü değil, kursta talep eden hanımlara el işi, nakış gibi çeşitli alanları da öğretiyor. Sepet Örücülüğü kursu vakfımıza devam eden kurslardan yalnızca bir tanesi, vakfımızda her yaş grubuna uygun kurslarımız bulunmaktadır.” Dedi.

Göktekin, “Anneleri nakış kursunda, çocukları Kur’an Kursunda”

Göktekin “Ortaokul Aksiyon Genç programımızda çocuklar Kur’an- Kerim, namaz, değerler eğitimi ve oyunlarla vakit geçirirken aynı zamanda velilerimizde hemen yan tarafta Sepet Örücülüğü Kursumuzda sepet örücülüğü, el işi, nakış öğrenip vakitlerini en güzel şekilde değerlendiriyor.” Dedi.

Filiz ÇAKMAK, Göktekin'in bu sözlerine karşın: ‘’Güzel sözleriniz için teşekkürler. Burada sizlerle olmak, güzel insanlarla hoş sohbetler etmek, yanı sıra güzel sepetler yapmak, her geçen gün yeni yeni simalar tanımak çok hoş, anlatılamaz. İnsanın kendini rahat hissedebileceği bir ortam. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve çok mutluyum.’’ diyerek sonlandırdı.

Tüm halkımızı vakıf merkezimize çay içip, sohbet etmeye, kurslarımıza katılmaya, keyifli vakitler geçirmeye, tanışmaya davet ediyorum.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.