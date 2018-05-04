TÜGİAD ile BAU gençlere staj imkanı sunuyor

TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında gençleri iş hayatına kazandırmak amacıyla ‘Stajyer Girişimci’ yarışması düzenleniyor. Yarışma kapsamında TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen ile BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜGİAD ile BAU iş birliğiyle ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak, öğrencileri iş kurmaya yönelik cesaretlendirmek, ilham vermek amacıyla ‘Stajyer Girişimci’ yarışması düzenlenecek. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ile BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura arasında imzalanan iş birliği protokolünde gençlerin iş hayatına kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

“STAJYER GİRİŞİMCİLİK FARKLI BİR PROJE OLDU”

İmza töreninde konuşan TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, yarışmanın amaca yönelik hizmet ettiğini belirterek, “Daha önce yarışmalar yaptık ama üniversite ile bu kadar iç içe yarışmalarımız, amaca hizmet eden faaliyetlerimiz yoktu. ‘Stajyer girişimcilik’ farklı bir proje oldu” dedi.

TÜGİAD’ın gençleri iş hayatına kazandırmak için başarılı çalışmalar yaptığına değinen Yücelen, “Bahçeşehir Üniversitesi ile genel başkan olmadan önce başlayan bir eğitim programımız var. Biz genelde eğitim programlarımızı TÜGİAD’a yeni girmiş olan arkadaşlarımızla yürütmeyi severiz. Çünkü hem daha genç hem de üniversite ile bağlarını henüz koparmamış oluyorlar. Sadece eğitim anlamında değil, öğrencileri iş hayatına yönlendirmek için de çok başarılı çalışmalar yapmaya başladılar. Daha önce yarışmalar yaptık ama üniversite ile bu kadar iç içe yarışmalarımız, amaca hizmet eden faaliyetlerimiz yoktu. Stajyer girişimcilik farklı bir proje oldu. En azından bir öğrenci arkadaşımız kendi projesini, projeye ilgi duyan iş insanlarıyla bir haftadan bir aya kadar kendi seçtikleri sürelerde bütün çalışmalarında bir arada olarak geliştirebiliyorlar. Bu anlamda ben bu yarışmanın BAU gibi Türkiye’ye örnek olmuş bir üniversitede yapılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Master ve doktora öğrencilerini tercih ettiğimizi ifade etmek istiyoruz; çünkü işi daha ciddiye alıyorlar ve bilinçli olarak devam ettikleri kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, hızlandırıcılar tabii ki iyi yönetilirse çok daha başarılı oluyor. Bizim bu işe inancımız onları da etkiliyor. Umarım BAU’daki bütün bu programlar ben başkanlığı bıraktıktan sonra da yerime gelen yeni arkadaşlarımız tarafından da devam ettirilir. BAU’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Prof. Dr. Tunç Bozbura ise TÜGİAD iş birliğinde yapılan bu yarışmanın kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Öğrencileri girişimci olmaya davet eden yarışma sonucunda seçilen orijinal fikirlere sahip gençlere Ocak, Şubat ve Mart aylarında staj imkanı sunulacak. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen öğrenciler ise 12 Ekim tarihine kadar ‘stajyergirisimci@tugiad.org.tr’ adresinden başvuru yapabilecek.

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