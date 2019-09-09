Törende fenalaşan öğrenciyi, öğretmeni kucağında taşıdı

ÇORUM’da 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende, bayrak tutan öğrenci Halil Kaan Yılmaz (13), fenalaşıp baygınlık geçirdi. Çevredeki öğretmenin destek olmasıyla yere düşmesi son anda engellenip ambulansa kucakta taşınan öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kentte 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada, göndere çekilecek bayrağın ipini tutan Dumlupınar Orta Okulu öğrencisi Halil Kaan Yılmaz, aniden fenalaştı.Görevli öğretmen, baygınlık geçirip yere düşeceğini fark ettiği öğrencinin yardımına koştu. Öğretmenin destek olmasıyla yere düşmekten son anda kurtulan öğrenci için sağlık ekiplerinden yardım istendi.Öğretmenin kucağında ambulansa taşınan öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tansiyonunun düşmesi sonucu rahatsızlık geçirdiği öğrenilen Halil Kaan Yılmaz'ın, kontrol ve tedavisinin ardından taburcu edilip, okulunda ders başı yaptığı belirtildi.