Topladıkları Kitaplarla Yüzlerce Öğrenciye Işık oldular

Işık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü (IşıkTOG) üyesi öğrenciler, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir köy ilkokulundan gelen kitap isteğine, “Işık Ol” başlığıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla ses verdi.

Kendilerine ulaşan kitap ve kırtasiye isteğine yanıt vermek için hızla organize olan ve harekete geçen Toplum Gönüllüleri Kulübü üyesi öğrenciler, çalışmayı sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, kulüp üyelerinin yanı sıra çalışmaya katkıda bulunmak isteyen başka gönüllülere de ulaştılar.

Söz konusu ilkokulun kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için başlayan sosyal sorumluluk çalışması, çevredeki ortaokul ve liseyi de karşılayacak şekilde genişledi. Toplum Gönüllüleri Kulübü üyesi öğrenciler, kısa süre içinde topladıkları 55 koli kitap ve kırtasiye malzemesini, çalışmanın lojistik sponsorluğunu üstlenen Git Kargo aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve liseye ileterek bu okullardaki 200’den fazla öğrencinin kitap ihtiyacına yanıt verdiler.

Gönderilen kitaplar okulların kütüphanelerindeki raflarda yerlerini alırken kulüp üyesi öğrenciler, kitap okumak isteyen çocuklara ışık olmaya devam edeceklerini söylediler.