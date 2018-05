TOBB ETÜ SEM ile online eğitime ilgi artıyor

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) faaliyetleri içerisinde yer alan online eğitim ile sağlanan 'her yerden, her zaman eğitim' modeli kendisini geliştirmek ve iş bulma sürecinde ön plana çıkmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

TOBB ETU SEM Müdürü Prof. Dr. Ramazan Aktaş, TOBB Üniversitesi tarafından kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) faaliyetlerine dair bilgiler verdi. Prof.Dr. Ramazan Aktaş, eğitim merkezinde halka açık eğitimler düzenlendiğini, kurumsal ve KOBİ niteliğindeki firmalara danışmanlık sağlandığını ve online eğitim çalışmalarına imza atıldığını söyledi.

Yaşam boyu öğrenmenin popülerliğinin arttığını bildiren Ramazan Aktaş, üniversiteler tarafından sürekli öğrenme kavramı ve online eğitim üzerine çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Aktaş, üniversitelerin online eğitim modeliyle yurt dışına açılmalarının önemine vurgu yaptı.

'ONLINE EĞİTİM SINIRLARI ORTADAN KALKIYOR'

Online eğitim modelinin avantajlarını anımsatan Ramazan Aktaş, iş hayatında başarılı birey olmak için sahip olunması gereken niteliklerin online iş hayatına giriş programı' ile kazanılabileceğine dikkati çekti. Program kapsamında sunulan online eğitimlerin takım çalışması, duygusal zeka, etkin ve profesyonel iletişim tekniklerini içeriğini söyleyen Razaman Aktaş şöyle konuştu:

"Klasik eğitimdeki zaman ve mekân birlikteliği kalktı. Evinin yakınındaki kursa gidecek zamanı bulamayan kişiler var. Online eğitim modeliyle insanlar kendi belirledikleri bir vakit diliminde eğitimlerini alabiliyor. Üstelik bu eğitimler kendilerinden çok uzakta olan bir kurum tarafından hazırlanmış olabilir. Online eğitim, çağdaş eğitim kurumlarına erişimin önündeki fiziki engelleri kaldırıyor. Üniversiteler tarafından hazırlanan online eğitimler kendisini geliştirmek isteyenlere fırsat sunuyor. Eğitimlerin tamamlanmasından sonra takdim edilen sertifika bilgilerinin özgeçmişe mutlaka not edilmesi lazımdır. Çünkü sertifikalar, iş başvuru süreçlerinde ön plana çıkmak için avantaj sağlıyor."

HIZLI MBA EĞİTİMİ: MİNİ MBA

Ramazan Aktaş, MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimi ile kazanılan muhasebe, mali ve finansal veri analizi, insan kaynakları yönetimi ve ticari hukuka dair inceliklerin Mini MBA programı ile hızlıca kazanıldığını söyledi. Mini MBA programını hazırlayanların teoriyi ve pratiği iyi bilen uzmanlardan oluştuğunu ifade eden Ramazan Aktaş, yöneticilik becerisini kısa sürede kazandıran başka etkin bir program olmadığını bildirdi.

Ramazan Aktaş, dünya üzerinde bilginin yenilendiğini ve bu yeniliğe ayak uydurmak için online eğitimlere önem verilmesi gerektiğini aktardı. TOBB ETU SEM eğitimlerine, CampusOnline.com sitesinden ulaşılabileceğini söyleyen Aktaş, eğitim içeriklerinin akademisyen ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlandığını ifade etti.



