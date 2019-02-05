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Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sempozyumu

İSTANBUL, () - Kadir Has Üniversitesi 8 Şubat Cuma günü 'Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu' düzenliyor. Sempozyumda, zorunlu arabuluculuğun tüm aşamalarının ele alınması hedefleniyor. 2019 Ocak ayı itibari ile uygulamaya...

Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sempozyumu

İSTANBUL, () - Kadir Has Üniversitesi 8 Şubat Cuma günü 'Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu' düzenliyor. Sempozyumda, zorunlu arabuluculuğun tüm aşamalarının ele alınması hedefleniyor.

2019 Ocak ayı itibari ile uygulamaya giren 'Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk' faaliyetinin detayları, 8 Şubat Cuma günü Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyum ile masaya yatırılacak.

3 OTURUM YAPILACAK

Toplam üç oturum olan sempozyumun ilk oturumunda, ticaret hukuku uzmanları, ticari uyuşmazlıkların arabuluculuğuna elverişliğini değerlendirecek, ikinci oturumda zorunlu arabuluculuk uygulaması, başvurudan taraf anlaşmasına kadar tüm aşamaları ele alınacak. Sempozyumun son oturumunda ise mevcut ticari uyuşmazlıklarda ihtiyari arabuluculuk faaliyeti yürüten uygulamacılar, katılımcılara tecrübelerini aktaracak.

 

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