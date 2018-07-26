“Tercih yapacak öğrenciler önce kendilerini tanımalı”

İSTANBUL, ()- ÜNİVERSİTE adayları için tercih dönemine sayılı günler kaldı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihler için öğrencilerin şimdiden strese girmeye başladıklarını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, öğrencilerin tercih yapmadan önce kendilerini tanıması gerektiğini ve cevaplaması gereken sorular olduğunu söyledi. Gülşen, “Öğrenciler önce ‘İş garantisi olan bölümler hangileri?, Bu bölümü okursam nerelerde çalışabilirim?, Bu bölüm mezunları hangi işleri yapıyor? En yüksek maaşı olan meslek hangisi?’” gibi soruları cevaplamalıdır” dedi.

Öğrencilere tercih öncesi sorulara cevap vermeden önce öneriler sunan Gülşen, “Gençler önce kendileri hakkında bilgi edinmeli ve biraz düşünmelidirler” ifadelerini kullandı.

“YETENEKLERİMİZİ VE İLGİLERİMİZİ BİLMELİYİZ”

Öğrencilerin kendilerini keşfetme sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar olduğunu söyleyen Gülşen, “Tercih öncesi yeteneklerimizi ve ilgi alanlarımızı bilmeliyiz” dedi. Yapılan araştırmalara göre insanların beyinlerinin küçük bir bölümünü kullanmakta olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, insan beyninin sol ve sağ beyin olarak ikiye ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanlar beyin yapılarındaki kullandıkları baskın loba göre; yetenekler ve ilgiler konusunda ayrılırlar. Bu durum onların meslek seçimlerinde ve başarılarında etkilidir. Yapılan araştırmalara göre bizler beynimizin küçük bir bölümünü kullanmaktayız. İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre sağ ve sol beyin olarak ikiye ayrılır. Sağ Beyin; beynimizin yaratıcı kısmıdır. Daha çok görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Sezgileri güçlü olan kişiler beyninin sağ lobu daha baskın olan kişilerdir. Sağ beyin lobu vücudun sol tarafını yönetir. Öğrenme yolu görme ya da duymadır. Sağ beyin hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir. Sağ lobu baskın olan kişiler; Resim çizmede yeteneklidir, enstrüman çalabilir, şarkı söyleyebilir, kitap okur, kurgu yapabilir, kompozisyon yazmada yeteneklidir, hayal gücü gerektiren oyunlar oynamada başarılıdır, renkli ve sesli zeka oyunları oynayabilir. Sağ beynin baskın olduğu kişilerde bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işleme özelliği gelişmiştir. Estetik zekâ için sağ beyine ihtiyaç vardır. Mühendislik, mimarlık, yazarlık, müzisyenlik gibi mesleklere sahip kişilerin sağ beyin özellikleri baskın durumdadır. Sol Beyin ise beynimizin mantıksal kısmıdır. Matematiksel işlemlerde başarılıdır. Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir. Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir. Sol beyin, vücudun sağ tarafını yönetir. Sol beyni baskın kişiler; matematik problemlerini çözebilir, bulmaca çözebilir, yazı yazar, kitap okur (kitap okumak hem sağ, hem de sol beyin etkinliğidir), yeni bir dil öğrenmede yeteneklidir, kuralları olan zekâ ve strateji oyunları oynayabilir. Sol beyin konuşma ve duygu durum merkezini barındırır. Fen ya da konuşma becerisi gerektiren avukatlık veya pazarlama gibi bir meslekler sol beyin baskın kişiler için uygundur.”

Lider özellikler barındıran kişilerin beyinlerinin her iki lobunu da etkili bir şekilde kullanan kişiler olduğunu dile getiren Gülşen, bu bilgilerle öğrenciler kendilerini keşfetme sürecinde dikkatli olursa, kendilerine en uygun bölümü, meslek seçiminde büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

“MESLEK SEÇİMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN”

Meslek seçiminde öğrencilerin ilgilerini düşünmelerinin önemli bir ölçüt olduğunu ifade eden Gülşen, “Tercih yapacak adaylar yeteneklerini belirlemeli, mesleklerle ilgili tarafsız bilgi toplamalı, üniversitelerden bölüm ile ilgili bilgi almalı, rehber öğretmenlere ve bölüm öğrencilerine danışmalı, mesleği yerinde gözlemlemeli ve muhakkak mesleği yapan kişilere sormalı” diye konuştu.

Adaylara tercih sonrası için de tavsiyelerde bulunan Rehberlik Uzmanı Gülşen şunları söyledi:

“Üniversitelerin imkânları sayesinde ilgi duyulan farklı bir alanda çift anadal ya da yandal yapmayı düşünebilirler. İlgiler bazı durumlarda psikolojik olabilir. Çevreden, aileden, popülerlikten etkilenir. Bu durumda onay ve takdir için bir alana yönlenmiş olabilirsiniz. Başarılı olduğunuz alanlara dikkat edilmelidir. Genellikle severek yapılan bütün işlerde başarılı oluruz. Eğer yeteneklere uygun bir mesleği seçerseniz, o işi seversiniz ve ister istemez başarılı olursunuz. Meslekler üzerine düşünmeli, araştırma yapılmalı ve mesleklerin Türkiye ve Dünya koşullarındaki durumu araştırılmalıdır. Bazı sektörler bir takım meslek gruplarını hemen alır ve istihdam ederler. Bazı meslek grupları için de bu durum tam tersidir. Örneğin; Uçak Mühendisliği bölümü 37 yıldır ülkemizde hak ettiği konuma gelememiştir. Bazı meslek grupları tamamen devlete yönelik, bazı meslekler ise tamamen özel sektöre çalışır. Adayların hangisini istediğine karar vermesi çok önemlidir. Hangi meslek seçilirse seçilsin, nasıl bir ortamda çalışacağı da hayal edilmelidir. Üniversiteleri kaliteli hale getiren öğrencileridir. Eğer istenilen bölüm ise, hangi üniversitede olduğunun önemi yoktur. Sevmediğiniz derslerden oluşan bir bölümü istediğin üniversitede okumak zaman kaybıdır. Bunların hepsini yapmasına rağmen yine de yanlış bir kararla istemediği bölüme yerleşmiş öğrenciler için yine de dünyanın sonu değildir. Endişelenmeye gerek kalmadan, üniversite içinde bölüm değiştirmek, başka bir üniversiteye geçmek, okunan bölümün yanında bir yan dal, çift anadal ya da dikey geçiş yapmak gibi birçok alternatife sahipler. Önemli olan sakin olmak ve kararlı olarak ilerlemektir.”

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