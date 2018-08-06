"Tercih yapacak öğrenci meraklı, dikkatli, kararlı olmalı"

İSTANBUL, () - İSTANBUL'DA başlayan Üniversite Tercih Fuarı kapsamında adaylarla bir araya gelen ve heyecanlarına ortak olan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, tercih yapacak öğrencilere meraklı, dikkatli ve kararlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün başlayan Üniversite Tercih Fuarı'na olan yoğun ilgi bugün de devam etti. Fuarda, üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı bulan öğrenciler ve aileleri, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralamayla, ayrıca üniversite eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgi alıyor. Fuarda olanakları, farklılıkları hakkında bilgi vererek üniversiteyi tanıtan Maltepe Üniversitesi yetkilileri de adaylarla birebir ilgileniyor.

"ÇEYREK YÜZYILA GİDEN BİR ÜNİVERSİTEYİZ"

Çoğu zaman adayların üniversitelerin hepsini ziyaret etme imkânı olmadığı için fuarı önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, "Bu fuarlarda biz de kendimizi tanıtarak olanaklarımızı, akademik birimlerimizin özelliklerini anlatarak bir tür danışmanlık hizmeti veriyoruz. Maltepe Üniversitesi deneyimi çok yüksek bir üniversite, 21'inci yılımızı tamamladık. Çeyrek yüzyıla giden bir üniversiteyiz. Tam kadrolu, son derece deneyimli akademisyenlerimiz var, bu çok önemli. Bir üniversiteyi en çok ayakta tutan akademik-idari insan kaynağıdır. Derslerin yapıldığı derslikler değil sadece bizim öğrenciye sunduğumuz, üniversitemizin her mekânını neredeyse bir öğrenme ortamı olarak düşünüyor ve değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"KONSERVATUVAR İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALACAK"

Kurumlarla ve özel sektörle yaptıkları işbirliği kapsamında çok iyi bir konumda olduklarını belirten Prof. Dr. Çotuksöken, "Merkezlerimiz, laboratuvarlarımızla, dış paydaşlarla, örneğin, STK'larla, yerel yönetimlerle, özel sektörle yaptığımız işbirlikleriyle çok iyi bir düzeyde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 fakültemiz, 3 yüksekokulumuz, 3 enstitümüz ve 12 bine yakın öğrencimiz var. Bu yıl konservatuvar da ilk öğrencilerini alacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNLİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE EĞİTİM VERİYORUZ"

Üniversitelerin hangi düzeyde eğitim verdiğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çotuksöken, "Biz lisansüstü düzeyde de çok iyi durumda olan bir üniversiteyiz. Öğrencilere en büyük tavsiyem arasına katılacakları, aktörü olacakları üniversitenin hangi düzeylerde eğitim verdiğini öğrenmeleridir. Biz önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veriyoruz. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde çok zengin yüksek lisans programlarımız var. Tezli, tezsiz yüksek programlarını, doktora ve sanatta yeterlik programlarını üst üste koyduğumuz zaman lisansüstünde 84 programımızın olduğunu görüyoruz" dedi.

"ADAYLAR MERAKLI, DİKKATLİ VE KARARLI OLSUN"

Üniversiteyi İstanbul'da okumanın avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken, "Tercih yapacak adayların meraklı olmaları çok önemli. Dikkatli olmaları, merak ettikleri konular arasında bağlantı kurmaları, farkındalıklarının yüksek olması, karşılaştırmalar yapabilmeleri çok önemli. Hangi il, alan, fakülte ve bölümde ya da programda okumak istediklerini adaylar bilmeli, kararlı olmalılar. Adaylara üniversiteyi İstanbul'da okumalarını tavsiye ediyorum, İstanbul’un büyük avantajları var. Aynı zamanda yerleşke üniversitesinde öğrenim görmeleri çok önemli. Örneğin, bizim bütün akademik birimlerimiz Marmara Eğitim Köyü'nde; biz sıraladığım bu kriterleri yerine getiren bir üniversiteyiz" diye konuştu.

"HER AKADEMİK BİRİM MEZUNLARINI YAKINDAN İZLİYOR"

Her fakülte ya da yüksekokulun mezunlarının yakından izlendiğini belirten Prof. Dr. Çotuksöken, "Bizim kısa adıyla MİKAM, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezimiz var. Bu merkezde de mezunlar takip ediliyor. Orta ve üst düzeyde yönetici olan mezunlarımız mevcut. Ayrıca Burs Yönergemiz internet sayfamızda yayında. Tam bursların yanı sıra, yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 oranında indirimlerimiz var. Çok sayıda programımızın Ücretli kontenjanı yok; yüzde yüz ve yüzde yirmi beş oranında değişen burslar var sadece" ifadelerine yer verdi.

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