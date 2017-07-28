Tercih döneminde Nişantaşı NeoTech Kampüsü'ne 40 bin ziyaretçi

Betül KARABACAK/Oral OKAYBEN-İSTANBUL, () - NİŞANTAŞI Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, Maslak'taki NeoTech Kampüsü'nde tercih dönemi sürecinde yapılan çalışmalarda 40 bin öğrencinin ziyarete geldiğini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde yoğun geçen tercih dönemi çalışmaları sonucu etkinliklerde yer alan tüm öğrenci ve çalışanlara plaket verildi. Maslak 1453 NeoTech Kampüsünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, "Nişantaşı ailesi her zamanki gibi gönüllerin şampiyonu. Arkadaşlarımız canla başla tercih dönemini atlattılar. Nişantaşı Üniversitesi, yeni NeoTech Kampüsünde 40 bin üniversiteli adayını ağırladı. Hem üniversitelerle ilgili bilgiler verdik hem de yeni kampüsümüzü tanıttık. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımıza da özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem profesyonel çalışanlarımız, hem öğrencilerimiz hem de mezun olarak ilk kez profesyonelliğe atılan arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalıştılar" diye konuştu.

18 BİN ÖĞRENCİNİN İLK TERCİHİNE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ'Nİ YAZDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Maslak 1453 NeoTech Kampüsü hakkında da bilgi veren Uysal, "Burası çok büyük bir kampüs. Yaklaşık 106 bin metrekareden oluşuyor ve 250'nin üzerinde sınıfımız var. Gelen adaylar kampüsü çok beğendi. Özellikle teknolojiyle iç içe olduğu için yeni jenerasyonun çok dikkatini çekti. Geniş alanlar olduğu için tüm arkadaşlarımıza rahat rahat destek verebildik. Üniversiteler aslında fayda merkezleridir. Biz de tercihle ilgili tüm faydaları sunduk. Zaten 40 bine yakın öğrenci gelip ziyaret etti. Şu anda 18 bin civarında öğrenci ilk tercihine Nişantaşı Üniversitesi'ni yazdı diye düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı .

Plaket alanlardan Nişantaşı Üniversitesi Engelsiz Yaşam Biriminde çalışan Burak Can Avcı ise "Burada engelli öğrencilerin daha rahat vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Zaten kampüsümüz de engellilere uyumlu bir kampüs. Engelli öğrencilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

"GELEN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU MÜHENDİSLİK DÜŞÜNÜYOR"

Maslak 1453 NeoTech Kampüsüne tercih döneminde gelen engelli öğrencilerin çoğunlukla mühendislik bölümlerini düşündüklerini söyleyen Avcı, "Tercih dönemi çok iyi geçti. Birçok engelli öğrencimiz bizi tercih etmek istedikleri için buraya geldiler. Birçoğu da mühendislik isteyen pırıl pırıl öğrencilerdi. Sahip çıkmaya çalışacağız onlara okulumuzu tanıttık. Nişantaşı ailesinin bir birey olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tercih dönemi çok iyi geçti. Epey yoğunluk vardı. 12 kadar engelli öğrencimiz buraya tercih için geldiler. İnşallah olur da onları aramızda görürüz. Buradaki motivasyonumda, arkadaşlarımı da çalışmaya sevk ettiğim için verdiler bu plaketi bana. Ben tabii ki elimden geleni yapmaya çalıştım tercih döneminde" diye konuştu.

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