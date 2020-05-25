Telafi eğitimi nasıl yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü salgını nedeniyle internet ortamına taşınan ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ bu kez Mardinli eğitimciler ile gerçekleştirildi.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" Mardin'e konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'deki meslektaşlarına "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." diyerek daha iyisini yapmakta gösterdikleri çabaları için meslektaşlarına teşekkür etti.

Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'da yaz dönemindeki hazırlıklar için teşekkür etti. Deniz, Bakan Selçuk'a "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım." dedi. Bakan Selçuk da "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek." diye yanıtladı.

Telafi eğitimi Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl boyu devam edecek

Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim de telafi eğitimini sordu. Sürecin izlendiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Yaptığınız işin alkışa değer olduğunu düşünüyorum"

Kızıltepe ilçesinde öğretmenlik yapan İsmail Bozdağ ise uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini anlattı. Bozdağ, "Çok kısa bir zaman diliminde sizin başı çektiğiniz bir ekip dünyada görülmemiş bir refleksle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişin alt yapısını oluşturdu ve uzaktan eğitimi hayata geçirdi. Uzaktan eğitim konusunda belki 10 yıl sonra gelebileceğimiz bir noktaya 1 ayda geldik. Bu salgın sürecinde sağlık personelini alkışladık, destekledik. Ben yaptığınız bu işin de bir alkışa değer olduğunu düşünüyorum." diyerek meslektaşları ile birlikte Bakan Selçuk'u alkışladı. Selçuk, bunun hep birlikte başarıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, video konferansın bitiminde meslektaşlarıyla vedalaşırken ağlayan Derya'yı gördü. Birinci sınıf öğrencisi Derya Göktaş Ziya Öğretmen ile konuşamayacağını düşününce üzülmüştü. Bakan Selçuk video konferansı tam bitirmişken yerine geri döndü ve "Seni biz ağlatır mıyız kuzum, hiç merak etme sen..." diyerek hemen yayına bağlandı. Derya "Sınıfımdaki arkadaşlarımın ve öğretmenimin selamları var. 'İçimdeki Okul Sesleri' kitabınızı da çok sevdim." dedi. Bakan Selçuk da "Öğretmenine de arkadaşlarına da çok selam söyle. Seni sevgiyle öpüyorum güzel yavrum benim, Allah'a emanet olun" sözleriyle vedalaştı Derya ile...