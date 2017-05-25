Teknosa, 2023’e kadar 25 bin kadını teknoloji okur-yazarı yapacak

2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji projesi ile ücretsiz teknoloji eğitimi veren Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanından kadınları teknoloji okur-yazarı yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye’nin 65 ilinde, 16 bin kadına teknoloji eğitimi verdiklerini belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, projenin yeni hedefinin 2023 yılına kadar 25 bin kadını teknoloji ile tanıştırmak olduğunu söyledi.

Türkiye teknoloji perakendeciliği alanındaki önemli markalar arasında yer alan Teknosa, “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle 2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji projesinin 10’uncu yılını kutluyor.

Kadınların teknoloji ve bilgiye ulaşabilmesi için verdikleri emeğin 10 yılda, 65 ilde 16 bin kadının ‘teknoloji okur-yazarı’ olmasını sağladığını belirten Bülent Gürcan, “Bilgi ile buluşabilen kadınlar, kendini, çevresini, yaşadığı toplumu geliştiriyor. Proje ile ilgili yapılan araştırmada, eğitim alan kadınlarımız, kendilerini daha eşit ve bağımsız hissettiklerini, günümüz çağını yakaladıklarını ve daha sosyal olduklarını söylemişler. Teknoloji ile tanışmak, kadınlarımızın sadece ekonomik değil sosyal hayatları ve aile ilişkilerinde de olumlu değişime neden oluyor. Sosyal medyayı keşfediyorlar. Facebook, Instagram hesaplarını kullanarak kendileri için hem ekonomik hem sosyal fırsatlar yaratıyorlar. Çocuklarını daha iyi anlamaya başlıyorlar. Hepsinden önemlisi de özgüvenleri artıyor" diye konuştu.

Tüm dünya dijitalleşmeyi konuşurken, kadınları bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini dile getiren Gürcan, "Biz de kadınlarımızın değişen dünyada, kendine yer bulması için 10 yıl önce bir yola çıktık. Bugüne kadar 65 ilde 16 bin kadının ‘teknoloji okur-yazarı’ olmasını sağladık. 10 yılın başarılı sonuçları, dokunduğumuz hayatların nasıl değiştiğini ve geliştiğini görmek daha iyisini yapmak üzere bizi teşvik ediyor. Dolayısıyla, projemize bugün yeni bir hedef koyuyoruz. 2023 yılına kadar Kadın için Teknoloji projesiyle 25 bin kadını teknoloji ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te arzu ettiğimiz sosyal ve ekonomik düzeye ulaşabilmemizde eşit şans ve imkan verdiğimiz kadınlarımızın katkısının büyük olacağına inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“KADINLARIN BİLGİSAYAR KULLANIM ORANI 2 KAT ARTTI”

Kadın için Teknoloji projesinin temellerinin atıldığı 2007 yılında TÜİK verilerine göre kadınların bilgisayar kullanım oranının yüzde 23 seviyelerinde olduğunu belirten Bülent Gürcan, “Bugün kadınların bilgisayar kullanım oranı 2 katı artmış ve yüzde 46 seviyelerine ulaşmış durumda. Bilgisayar kullanım oranındaki genel artışta da kadınların payı erkeklere göre önde gidiyor. Kadın için Teknoloji projesi ile bu sürece destek vermiş olmak bizi mutlu ediyor. Bundan sonra daha fazlasını yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Habitat Derneği ile işbirliği içinde; gençlerin liderliğinde, belediyeler, yerel kurumlar ve üniversitelerin desteğiyle projemize devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise bireylerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen bir dernek olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanında çalışmalar yürüttüklerini paylaştı. Sürdürülebilir kalkınma için kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Hazır, "Bu görüş doğrultusunda, 10 yıldır TeknoSA ile birlikte Kadın için Teknoloji projesini yürütüyor, Türkiye’nin her yerinde olan genç gönüllü ağımızın yardımıyla, her ay bir ilde kadınların bilgisayar okuryazarlığı oranının arttırmasına yönelik eğitimler veriyoruz. Türkiye’de kadının gücünü harekete geçirmek üzere gerekli teknoloji entegrasyonunu sağlayan bu projede yer almaktan ve 10’uncu yılını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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