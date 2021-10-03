TEGV’den çocuklara ve ailelerine güzel haber

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatılan okulların açılmasıyla birlikte; öğrenci, öğretmen ve veliler özlem duydukları eğitim yuvalarına kavuştu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Etkinlik Noktaları da okulların açılmasıyla birlikte ekim ayında yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Etkinlik noktaları özlenen çocuk sesi ve neşesiyle yeniden kucaklaşacak

Okulların kapatıldığı tarih itibariyle faaliyetlerine ara veren TEGV, Türkiye genelindeki tüm etkinlik noktalarında, her yıl binlerce öğrencinin yararlandığı ve çok sayıda gönüllünün çocuklarla buluştuğu etkinlik noktalarının fiziki yapısını hijyen koşullarına uygun hale getirilerek gerekli tüm çalışmaları tamamladı. Başta TEGV çocukları ve gönüllüleri olmak üzere tüm paydaşlar için güvenli ortamlar olan etkinlik noktaları, özlenen çocuk sesi ve neşesi, gönüllü coşkusuyla yeniden kucaklaşmaya hazır hale getirildi.

TEGV, pandemi döneminde dijitalleşti

Pandemi gölgesinde dijitalleşen TEGV, entegre bir sistem altyapısı kurarak, uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitim programları, TEGV Dijital eğitim platformu üzerinden Şubat - Haziran 2021 tarihleri arasında 1.872 gönüllü desteğiyle 14 bin 373 çocukla buluştu. Eski Arçelikliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Yeni Dünya tablet kampanyası projesi kapsamında 199 köy ve merkez okulunda 3 bin 787 çocuğa tablet desteği sağlandı. 2018 yılında kurulumuna başlanan yeni Tasarım ve Beceri Atölyelerinin sayısı haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı'na Tasarım ve Beceri Atölyesi açılmasıyla beraber 23'e yükseldi. Pandemi öncesinde yüz yüze uygulanan ‘Adım Adım Gönüllülük’ sistemi dijitalleşti.

Pandemi süresince TEGV'e ulaşamayan çocuklar için ‘TEGV Evde’ dergisi çıkartılmaya başlandı. Matematik, fen, İngilizce, okuma, spor, kodlama gibi farklı konulardan oluşan altı farklı dergi toplamda 84 bin 300 çocuğa ulaştırıldı. Sanat etkinliklerinden uzak kalan çocukları sanatla buluşturmak için içerisinde resim defteri, sulu boya, kuru boya, pastel boya, resim kalemi ve silgisi olan TEGV ile Evde Sanat isimli 2 bin 195 sanat kiti çocuklara ulaştırıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 28 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye genelinde, kendisine ait 25 ilde 8 Eğitim Parkı, 31 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle çocuklara eğitim desteği vermeye devam ediyor.