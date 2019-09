TED'li öğrencilerden iklim grevine destek

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji öğrencileri, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16), iklim değişikliğine karşı başlattığı ve 20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında 'Sıfır Gelecek' adı altında gerçekleşen iklim grevlerine yeniden destek verdi.

TED Ankara Koleji'nin 6 bin öğrencisi okulun stadyumunda toplanıp, hazırladıkları döviz ve pankartlar ile iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkati çekti. Öğrencilerin etkinliğine, öğretmenler, velililer, çalışanlar ve mezunlar da destek verdi. 'Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek' diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrenciler, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

'BU SORUMLULUKTAN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

12'nci sınıf öğrencisi Mert Ata Uzbilek, TED Ankara Koleji tarafından hazırlanan basın bültenini okudu. Uzbilek, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında öğrenim gören öğrenciler olarak, Greta Thunberg’ın öncülük ettiği milyonlara örnek olan akımı devam ettirmek için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Fridays For Future' hareketini yaşatmak için burada toplandık. Ülkemiz her geçen gün daha çok zarar görse de bu zararları durdurmak ve tersine çevirmek için hâlâ umudumuz var. Yapmamız gereken her şeyin farkına varmak ve harekete geçmektir. Bizler, okulumuzun güneş alan bir bölgede bulunmasını fırsata çevirip güneş panelleri yardımıyla güneş enerjisi elde ederek, yemekhanelerimizde tüketeceğimiz kadar yemek alarak, su israfını önlemek adına sensörlü musluklar kullanarak ve işlevini yitiren pet şişeleri koridorlarımızdaki pet şişe kutularına atarak geri dönüşüme katkıda bulunabiliriz. Bunlar sadece bizim aklımıza gelenler, sizin de bu konuya en az bizim kadar önem vereceğinize ve benzer çözüm yolları üretmek için çabalayacağınıza inanıyoruz. Felaketler başımıza gelmeden, önceden tedbir almak ve çözümler üretmek yediden yetmişe hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluktan kaçmak ise mümkün değildir."