TED Başkanı Pehlivanoğlu: Andımızın tekrar başlamasını arzu ederiz

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Okullardan kaldırılan andımızın yeniden başlamasını arzu ederiz" dedi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. TED Sivas Koleji'nde basın toplantısı düzenleyen Pehlivanoğlu, 1928 yılında kurulan TED'in Türkiye'de kurulmuş eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Eğitimde sosyal adaletin olması gerektiğine vurgu yapan Pehlivanoğlu "Bir ülkede sosyal adaleti sağlayacağınız birinci nokta, kesinlikle eğitim olmak mecburiyetindedir. Eğer eğitimde sosyal adaleti sağlayamazsanız, zenginlerin çocuklarının yoksulların çocuklarına göre 10 adım ilerde gitmesinin önüne geçemezsek, bu kadar genç nüfusa sahip olduğumuz bir ülkede ileriyi görmemiz söz konusu değildir" dedi.

'HİBRİT İNSANLAR YETİŞTİRİLİYOR'

Dünyada hibrit arabalar gibi hibrit insanların yetiştirildiği ifade eden Pehlivanoğlu, "Artık diplomanın bir değeri kalmadı. Dünya'da hibrit arabalar gibi hibrit insanlar yetiştiriliyor. Yani ilk önce dünyada bugün bizim yaşadığımız testle tost arasına sıkıştırılmış akademik başarı esastı 10 yıl önce. Hızla gelişmiş dünya uyandı 10-15 yıl önce, sosyal başarıya, sosyal zekaya geçtiler. Artık kültürel zeka deniyor. Kültürel zeka uluslararası firmalarda onlarca ülkenin vatandaşı çalışıyor. İnsanların birbirini tanıması, demokrasi algılarının gelişmesi, birbirlerinin kültürlerine, inançlarına ve görüşlerine saygı duymaları ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan yapıya kültürel zeka diyoruz. Hibrit insanın sadece aldığı notlarla oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.

'ANDIMIZIN BAŞLAMASINI ARZU EDERİZ'

Değerleri olmayan bir toplumun yaşayamayacağını belirten Pehlivanoğlu, okullardan kaldırılan 'Andımız'ın yeniden getirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kültürü ve inancı olmayan bir toplumun Türk Eğitim Derneği olarak biz yaşayacağına inanmayız. Biz her ferdimize değerlerimizi öğretmemizin milli bir görev olduğuna inanırız. Onun içindir ki; biz tekrar pazartesi sabahlarına çocuklarımızın 'Andımız ile başlamasını arzu ederiz. Bunu da bakanlıktaki tüm toplantılarımızda söylüyoruz. Çünkü buradaki kastımız bir ırk değil, buradaki kastımız, çocuklarımızın bilinçlenmesidir. Onun için biz çocuklarımızın kültürünü ve inancını okullarda, devletin kontrolünde öğrenmeleri gerektiğinin altını çizeriz ve kendi okullarımızda da bunu vazgeçilmez olarak uygularız. Bütün bunları uygularken de çocuklarımıza biz eleştirme yeteneğini, sorulama becerilerini ve demokrasiyi başkalarına olan saygıyı öğretiriz. çünkü özgür düşünmeyen, eleştirme yeteneğinden korkan, dar kalıpların içine sokulmuş bir yapıda 21'nci yüzyılda ayakta kalmak söz konusu değildir."

Pehlivanoğlu, son olarak Google'ın Türkiye'deki ortaklık yaptığı tek kurumun kendileri olduğunu, yakında Google'ın logosunu kendi logolarında kullanmaya başlayacaklarını ve Google okulu olacaklarını sözlerine ekledi.



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