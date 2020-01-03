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TED Başkanı: Çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak kolej için belediye ile protokol imzaladı. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği'nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği'nde maaşını alamamış...

EĞİTİM 03.01.2020, 20:29
TED Başkanı: Çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız
TÜRK Eğitim Derneği (TED), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak kolej için belediye ile protokol imzaladı. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği'nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği'nde maaşını alamamış bir tane öğretmen yoktur. Ancak, çocuğun anayasal hakkı olan öğrenme hakkını veremeyen hiç kimseyle de çalışmayız" dedi.
Çorlu'da yapılması planlanan TED Koleji için Çorlu Belediyesi ve Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından 'arazi üst hakkı tahsis edilmesi' protokolü, belediye binasında yapılan tören ile imzalandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 'TED' deyince herkesin aklına kolej geldiğini ama TED'in aslında bu ülkenin kurmuş olduğu ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.
Kendilerine 92 yıl önce 3 tane misyon verildiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
"Bunlardan biri Türkiye'nin her tarafında okullar açmamız. Bugün hala faaliyette olan 40 okulumuz var. Bugün, 42'nci okulumuzun imza törenindeyiz. Önümüzdeki süreçte tabi ki dikkatli bir şekilde büyüyecek yapı içindeyiz okullar bazında. Bir de kaliteli, oturmuş bir üniversiteye sahibiz. İkinci bize verilmiş olana göre, 'sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı sizin çocuğunuzla adaletli bir şekilde olmazsa sizin çocuklarınız sokaklarda yürüyemez' gerçeğiyle alakalıdır. Bu ülkede maalesef yapılan bütün araştırmalar, yoksulların yoksul kalmaya çoğunlukla mahkum edildiği bir süreçtir. Ben, Türk Eğitim Derneği'nin genel başkanı olarak ulusal kanallarda da söylüyorum, benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Ankara'da Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Onun için bizim yapmamız gereken şey eşit bir eğitim, olamıyorsa da adaletli bir eğitimi anası babası parası olmayanlar için de sağlamaktır." 
'ÇOCUKLARIN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİNE DAİR HAYALİMİZ VAR'
Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği'nin çok büyük bir kaynakla, bugün Türkiye'nin her tarafında yatılı olan okulları da dahil olmak üzere hem ilkokul 5,6,7'den kendi okullarında okumak üzere, hem de devlet okullarında 9'uncu sınıftan başlayarak nitelikli burs verildiğini söyledi. Türk Eğitim Derneği'nin yaptığı sınavda, ilkokul 5'te, Yozgat'ın köyünden bir kızın birinci olduğunu ve böyle yüzlerce örneklerinin olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Benim bursiyer olduğum çocuklardan birinin babası garson, kardeşi down sendromlu şu an California'da. Bu çocuklar, emin olun bu ülkenin kaderini değiştirecekler. Türk Eğitim Derneği olarak şöyle bir hayalimiz var, 10 bin çocuğa bu şekilde burslar verebilirsek, bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek. 'Demokrasiye, kültürüne, inancına, çağdaşlığa ve cumhuriyetine inanan ama ülkeyi ileriye taşıyacak olan bu çocuklar, ülkenin kaderini değiştirecektir ve suyu doğru dere yatağına sokacaklardır' diye bir hayalimiz var" diye konuştu.
'AKILLI TAHTALAR YERİNE AKILLI ÖĞRETMENLERLE, MUTLU BİR ÜLKE'
Pehlivanoğlu, üçüncü misyonlarının ise bir sivil toplum örgütü olmaları olduğunu ifade ederek, "Şunu sakın unutmayın, 21'inci yüz yılda yaşıyoruz. Savaşlar silahlarla değil, beyinlerle yapılıyor. Araştırmaya göre günde 150 kez cep telefonunu açıyoruz. Her sabah telefonumuzu açtığımız zaman, onlarca beynimize göre yönlendirilmiş şirketlerin gönderileriyle muhatap oluyoruz. Şunu net olarak söyleyelim, biz bunu Türk Eğitim Derneği olarak çok seslendiriyoruz, genç nüfus bir fırsat değil böyle giderse bir tehdittir. Yetkin müdürlerle, yetkin öğretmenlerin olmadığı, devlet memuru oldum buradan mezun oldum emekli oldum mantığıyla ülkeyi ileri götürmeniz mümkün değildir. Çok tehlikeli bir yığınla karşı karşıya kalabiliriz. Burada Türk Eğitim Derneği olarak amacımız, okulların merkeze alındığı, akıllı tahtalar yerine akıllı öğretmenlerin olduğu ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak nitelikte çocukların yetiştirildiği, herkesin üniversite mezunu olduğu değil ama herkesin mutlu bir insan olduğu ülke yaratma gayreti içindeyiz" dedi.
'BİR NEVİ MODERN ROBİN HOOD'LUK YAPIYORUZ'
Okullarından kazandıkları paraları ihtiyaç sahiplerine aktardıklarını belirten Pehlivanoğlu, şunları söyledi: 
"Bugün, onurla söylüyorum ki, evet okullarımızdan bir miktar para kazanıyoruz ama kazandığımız her kuruşu bu yoksul çocuklara aktarıyoruz, ülkenin geleceğine aktarıyoruz. Yani bir nevi aslında modern Robin Hood'luk yapıyoruz. Biz kazandığımızı kendimize değil, ülkeye geri ödüyoruz. Çünkü sakın unutmayın ki bu ülke için yüz binler, milyonlar kendini şehit etti. Bu ülkenin geleceğini, bayrağımızı dalgalandırmayı, kardeşliğimizi çok renkliliğimizi bir kardeşlik havasına sokacağımız, demokrasiyi şahlandıracağımız ileriye gideceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. En azından bizim çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Bizlerin mezarları başında da dedelerine ettikleri kadar dua etmelerini istiyoruz. Türk Eğitim Derneği'nin asıl fonksiyonu budur. Biz Türkiye'nin bu ülkenin toplumuna, ulusuna, milletine ait bir sivil toplum örgütüyüz ve Çorlu'da olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Belediye başkanı ve meclis üyelerine de bu kapıyı açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Türk Eğitim Derneği'nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği'nde maaşını alamamış bir tane öğretmen yoktur. Ancak, çocuğun anayasal hakkı olan öğrenme hakkını veremeyen hiç kimseyle de çalışmayız."
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TED okulunun Çorlu'ya güzel bir hava getireceğini ve güzel eğitim öğretim vereceğini söyledi. Sarıkurt, TED Koleji'nin Çorlu'ya gelmesi için ilk önce prosedürleri aştıklarını belirterek, "Eğitim kurumları ve sağlık kurumları söz konusu olduğunda belediye kanunu ve mevzuatı çerçevesinde arazi tahsisi yapılabiliyor. Biz de şehrimizde TED Koleji'nin var olması için Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. ile uzun bir yolculuğa çıktık. İlk önce meclis üyelerimizin tamamının oy birliğiyle bu işe girdik. Çorlu'muza hayırlı olsun" dedi.
Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Murat Dayanıklı da, Çorlu Belediyesi ve Türk Eğitim Derneği ile bir arada olmaktan ve bu projeye imza atmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

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