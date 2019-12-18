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TBMM Başkanı Şentop FETÖ, PKKYGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi

TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9?uncu Genel Kurulu için Azerbaycan?ın başkenti Bakü?de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul açılışında konuştu. Şentop, ?Türkiye olarak özellikle FETÖ ? PKK ve PYD...

EĞİTİM 18.12.2019, 21:30
TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9?uncu Genel Kurulu için Azerbaycan?ın başkenti Bakü?de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul açılışında konuştu. Şentop, ?Türkiye olarak özellikle FETÖ ? PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim? dedi.
TÜRKPA 9?uncu Genel Kurulu?na katılmak üzere Bakü?de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, ?Türkiye olarak özellikle FETÖ ? PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ?nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz. En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede bir sonraki model kanun çalışması için seçilen konulardan birinin uluslararası suçlar ile ilgili olmasını da olumlu bulduğumu ifade etmeliyim? ifadelerini kullandı.
?ÇİFTE STANDARTLARLA DÜNYADA BARIŞ VE HUZUR SAĞLANAMAZ?
Şentop, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk bağlamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirerek, ?Dünyanın bu konuda seyirci kalmasını ve Ermeniler lehine kararların alınmasını teessüfle karşılıyoruz. Burada çok yakın zamanda yaşanmış büyük bir katliam var. Buna ses çıkarmamaları, unutmuş olmaları üzüntü verici ve kınanacak durumdur. Eğer katliamlar konusunda objektif ve ilkeli tavır sergilenmezse, çifte standartlarla hareket edilirse dünyada barış ve huzurun sağlanması mümkün olmaz. Parlamentoların da tarihi olaylarla ilgili karar almasını doğru bulmuyoruz. Bu kararlar siyasi kararlardır.
?FETÖ, PKKYPG İLE MÜCADELE TÜRKİYE?NİN ÖNCELİKLİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR?
Ziyaretin ardından Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi?nde dönem başkanı olarak açılışını yapan TBMM Başkanı Şentop, Genel Kuruldaki konuşmasında teröre dikkat çekti; özellikle FETÖ ve PKK terör örgütünün faaliyetlerine değindi. Şentop, şöyle devam etti
?Türkiye olarak özellikle FETÖ ? PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ?nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz. En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede bir sonraki model kanun çalışması için seçilen konulardan birinin uluslararası suçlar ile ilgili olmasını da olumlu bulduğumu ifade etmeliyim.?
Şentop Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyelerinin bu tür örgütlerle mücadelede kararlılıktan vazgeçmemesini isteyerek destek çağrısını yineledi. TÜRKPA?nın, geçmişte kaybedilen zamanı telafi edecek bir hızla çalışmalarını sürdürmesini isteyen Şentop, ortak dilin oluşturulmasına yönelik daha yoğun çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir yıldan uzun süredir devam eden Dönem Başkanlığı görevini de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov?a devretti.

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