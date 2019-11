TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'da özel eğitimli öğrencilerin sınıflarının diğer öğrenci velileri tarafından kapatılması istendiği öne sürülen okulda incelemede bulundu. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, her iki grup aileyle birebir görüşüp, konuyu araştırıp, çözüm için rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre geçen hafta diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılıp, başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, okul müdürü Kuddisi Kurt'u açığa aldı, yerine yeni müdür görevlendirdi. Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini belirterek soruşturma başlattı.

KOMİSYON ÜYELERİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu da bugün, konuyu araştırmak için kente geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret eden komisyon üyeleri okulda incelemede bulunduktan sonra özel eğitimli öğrenci ve velilerle ön görüşme yaptı.

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, her iki grup aileyle birebir görüşüp, konuyu araştırıp, çözüm için rapor hazırlayacaklarını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle Aksaray halkının suçlu olarak ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, ''Bu olaylar Türkiye'nin her yerinde olabilir. Zaten ortada olmuş olay diye bir şey yok. Ama şu var, biz komisyon üyeleri arkadaşlarımız, sizler gibi bizler de birer aileyiz. Biz araştırma komisyonuz, biz soruşturma komisyonu değiliz. Valilik gerekli soruşturmayı başlattı ''dedi.

Mehmetçik İlkokulu'nun kaynaştırma eğitiminin verildiği bir okul olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

''Bu okulun bir özelliği kaynaştırma eğitiminin olduğu okuldur. Kaynaştırma eğitiminin ideal olanı, çocukların burada bir arada yaşaması, kaynaşması, birbirinden etkilenmesidir. Bu çocukların diğer çocuklardan, eğitim olarak alacakları var. Diğer çocuklarında bu çocuklardan alacak dersleri var. Örneğin bir mimar, mühendis yetişti, ileride yaptığı inşaatı bu çocuklara göre planlayacak. Bunların hepsi önemlidir. İleride vicdan olayına sahip olacak. Benim de böyle kardeşim, çocuğum olsa nasıl hareket ederim, diyecek.''

'OTİZM HIZLA YAYILIYOR'

Otizm oranın yüksek olduğunu, bunun sebep ve çözümleriyle ilgili de komisyon olarak araştırma yaptıklarını belirten Çelik, ''Bu otizm hızla yayılıyor. 59 doğumdan 1'i otizmli oluyor. Bu yüksek bir oran. Biz hem sebeplerini araştırıyoruz, hem de bunun önüne nasıl geçebiliriz onu araştırıyoruz. Bu çocuklar için tek önemli şey, erken tanı ve erken eğitime başlamadır. Bu çocuklardaki eğitim önemli. Bu çerçevede de kaynaştırma eğitimi önemli'' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 0-18 YAŞ ARASI 352 BİN EĞİTİM BEKLEYEN ÇOCUĞUMUZ VAR'

Komisyon üyelerinden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eğitimin anayasal bir hak olduğunu belirtti. Arık, ''Eğitim hakkı, anayasal bir haktır, hiçbir kimse hiçbir diğerini dışlama hakkı, yok sayma hakkı yoktur. Otizmli kardeşlerimizin de, ailelerin de eğitim alması, analarının ak sütü gibi helaldir. Türkiye'de 0-18 yaş arası 352 bin eğitim bekleyen çocuğumuz var. Bunlardan eğitime ulaşabilenlerin sayısı 27 bin. O da bu şartlarda eğitim görüyorlar. Geri kalanlar ise evlerinde. Bizim komisyon olarak görevimiz, onları evlerinden çıkartıp, eğitimle buluşturmak. Tabii ki nasıl bir eğitim, nitelikli bir eğitim. Şimdi otizmli çocuklara haftada 2 saat veriliyor. Tipik gelişen çocuklara haftada 40 saat veriliyor. Ancak bu çocuklarla, tipik gelişen çocuklar aynı sınava tabi tutuluyor. Bu adaletsizliktir. Bunu ortadan kaldırıp, eğitim saatini artıracağız.''

Özel eğitim öğretmeni eksikliğinin olduğunu ifade eden Arık, ''Bir diğer şey, nasıl bir eğitim? Nitelikli eğitim. Okullarımızı geziyoruz, görüyoruz ki, özel eğitim öğretmen eksikliği var. Sadece 1 ay eğitim alarak, bu çocuklara eğitim vermeye çalışıyorlar. Onların emeklerine sağlık ama olmaz. Sertifikayla 1 saat eğitim alarak, sosyoloji bölümü uzmanının, din kültür bölümü uzmanının, işletme bölümü mezunun bu çocuklara eğitim vermesi olmaz. Bizim görevimiz bu eksiklikleri yerinde tamamlamak'' dedi.

'BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN'

Komisyon üyelerinden AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, münferit bir olay yaşandığını ve bunun bir siyasi partiye, kuruma ve şehre bağlanamayacağını belirtti.

Araştırma komisyonu olduklarını, soruşturma komisyonu olmadıklarını ifade eden Ayvazoğlu, ''İnsanlarımızın yüreğini derinden etkileyen bir olay varsa, komisyonumuzu ilgilendiren her alanda varlık göstermek zorundayız. Siyaset üstü bir pozisyonumuz var. Bu ayın 27'sinde sanırım noktalayacağız ama bir komisyon raporu çıkartıp, onu sadece yazılı metinler üzerine hapsedip, sonrasında takip etmemek üzere bir çalışma yok. Sürdürülebilir olmasına, çözüm önerisi sunmasına, yasama organında değerlendirilmesine çok önem veriyoruz. Bu çocuklar hepimizin. Onlar için elimizden ne geliyorsa, onu da yapacağız. Bu anlamda sizlerin de desteği çok önemli. Bu bize şunu göstermiştir. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Bu zihniyet dönüşümü toplumun her kesiminin bir araya gelebilmesi ve aynı yöne bakabilmesiyle mümkün. Burada siz basın mensuplarımızdan da hassasiyet bekliyoruz.'' dedi.

