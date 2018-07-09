Tatilde öğrenme kaybına dikkat

TATİLDE öğrenme kaybının, çocuğun akademik becerileri ve öğrenme süreçleri açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, ebeveynlerin ‘Nasıl olsa seneye toparlar’ yaklaşımının çocukların ilerleyen süreçlerde olması gereken seviyelerden çok daha geriye düşmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

Bu durumu büyük bir problem olarak gören çoğu ülkede öğrenme kayıplarıyla alakalı çok sayıda çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Özçelik, “Ülkemizde de yapılan çalışmalar gösteriyor ki öğrencilerin zenginleştirilmiş çevresel materyallerle iç içe olmaları yaz tatilinde öğrenme kayıplarını azaltırken; çocukların çevresel materyal eksikliği yaşadığı şartlar ise öğrenme kayıplarını arttırabiliyor. Yapılan araştırmalar aynı zamanda durumun önemini algılayan okul ve ailelerin çocuğa verdiği desteğin de altını çiziyor. Bu noktada ise görev, bilinçlenme sürecinde büyük rol oynayacak olan aile ve okullara düşüyor” diye konuştu.

TATİLDE ÖĞRENME KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Tatilde öğrenme kaybının tamamen önüne geçilebilir bir durum olduğunu söyleyen Özçelik, “Uzun yaz tatillerini, çocukların tamamen öğretici ve eğitici aktivitelerden uzaklaştığı bir dönem olarak görmemek gerekli. Bu dönemler, çocukların istek ve tercihleri doğrultusunda yeni bilgiler edinilmesine fırsat verilen değerli bir periyot olarak görülmeli. Bu noktada çocuğun öğrenme kaybını minimuma indirecek olan seçenekler yaz okulları, eğitici öğrenme setleri, spor ve sanatsal faaliyetler, aile ve arkadaşlarla birlikte planlanan aktiviteler olarak sıralanabilir. Tüm bunların ortak noktası olarak çocukların keyif aldığı aktiviteler ön planda tutulmalı, çocuğun sorumluluk alarak plan yapmasına müsaade edilmeli ve çocuğa ‘zorundalık’ hissinden ziyade ‘merak’ duygusu aşılanmalıdır” ifadelerinde bulundu.

TATİLDE ÖĞRENME KAYBI NEDİR?

Çocukların yıl içerisinde okulda edindiği bilgi ve becerinin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçmesi durumuna tatilde öğrenme kaybı deniliyor. Uzmanlar, tatilde öğrenme kaybının en fazla ilköğretim çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirtirken tatilde öğrenme kaybının çocuğun tatilini nasıl değerlendirdiğine göre değiştiğini vurguluyor.

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