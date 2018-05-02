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Taşınmaz hukuku Maltepe Üniversitesi'nde konuşulacak

MALTEPE Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek "Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu" hukuk dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyor. İki günlük sempozyumun konuşmaları ise kitaplaştırılarak hukuk dünyasına kazandırılacak. Sempozyumda,...

Taşınmaz hukuku Maltepe Üniversitesi'nde konuşulacak
MALTEPE Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek "Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu" hukuk dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyor. İki günlük sempozyumun konuşmaları ise kitaplaştırılarak hukuk dünyasına kazandırılacak.

Sempozyumda, taşınmazı konu alan kira sözleşmeleri, imar hukukunun sorunları, Rekabet Kurumu kapsamında eşya hukukuna ilişkin sonuçlar, kamu taşınmazlarında üst hakkı kapsamında ortaya çıkan sorunlar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin Yargıtay kararları ve kamulaştırmasız el atma gibi taşınmaz hukukunun temel sorunlarını ele alacak. 3-4 Mayıs tarihlerinde, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in katılımıyla gerçekleşecek sempozyum İstanbul  Marma Otelde yapılacak. Sempozyumu Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere Yargıtay hâkimleri, ilk derece mahkemesi  hâkimleri, noterler, savcılar ve akademisyenler takip edecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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