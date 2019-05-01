Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor

ADANA'da okul eğitimini aksatarak ailelerine destek olmak için 60 TL yevmiyeyle tarım işçiliği yapan İlayda Tuğrul (12) ve Melek Yılmaz (13), okula devam edip, ileride doktor, öğretmen olmak istediklerini söyledi.Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki patates tarlasında sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte turfanda patates hasadına çıkan çocuklar, küçük yaşlarına rağmen yorulmadıklarını ve ailelerine destek olduklarını söyledi.Ağrı'dan ailesiyle birlikte tarlada çalışmak için Adana'ya geldiğini söyleyen İlayda Tuğrul, "Yorulmuyorum çünkü alıştım. Sabah 7'den beri çalışıyoruz. Patatesleri topluyorum ve diziyorum. Okula gidemiyorum. Aileme yardım etmem gerek. Günde 60 TL kazanıyorum. Okula gitmek isterdim. Doktor olmak istiyordum büyünce" dedi.Şanlıurfa'dan çalışmak için geldiklerini söyleyen Melek Yılmaz ise normalde okula gittiğini ama tarlada çalışmak zorunda olduğu için düzenli devam edemediğini belirterek, "Çünkü çalışmam gerek. Öğretmen olmak istiyorum. Okuluma önem vermeyi de çok istiyorum ama iş de önemli" diye konuştu.