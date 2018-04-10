'Tarih yazmak kanımızda var' diyen öğrencilerin hedefi 1453 ünite kan bağışı

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Türk Kızılayı Kulübü, kan bağışı etkinlikleri düzenliyor. 2017 yılında Türk Kızılayı’na bin 50 ünite kan bağışı yaparak üniversitelerarası en çok kan bağışı yapan üniversite olma rekoruna sahip olan İGÜ öğrencileri, bu yıl da 'Tarih Yazmak Kanımızda Var' sloganıyla yola çıktı.

Güz döneminde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde bin 82 ünite kan bağışlayıp 3 bin 246 kişiye umut olan İGÜ öğrencilerinin bahar dönemi için hedefledikleri rakam ise bin 453. Ülke genelinde 2 milyon 700 bin litre kana ihtiyaç olduğunu, 2017 verilerine göre 2 milyon 391 bin 570 ünite kan toplandığını belirten İGÜ Türk Kızılayı Kulübü, 308 bin 430 ünite kana daha ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kulüp, yayınladığı bir video ile “308 bin 430 ünite kan ihtiyacı var. Belki sen belki en yakının bu kişilerden biri olabilir. Vatanın ve milletin geleceği olan gençler olarak hayat kurtaralım. Haydi, Gelişim, kurtarılacak çok hayat var. Tarih yazmak senin kanında var. Kurtarılacak çok hayat var” diyerek herkesi bağış yapmaya davet etti.

Kan bağışı etkinliği kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ziyarette bulunan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım yaptığı açıklamada “Türk Kızılayı İstanbul Şubesi olarak 38 üniversitede Türk Kızılayı Kulübümüz var ama İstanbul Gelişim Üniversitesi kan bağışı etkinliklerinde her zaman ipi göğüslüyor. Bu seferki hedefleri de 1453. Bu hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Geçen sene de üniversiteler arasında birinci oldular. Bu etkinlikle de kendi rekorlarına kıracaklarına eminim. Kan bağışı etkinliklerine verdikleri destekten ötürü İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç’a ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli’ye çok teşekkür ediyorum. İGÜ Türk Kızılayı Kulübü’nün tüm üyelerine de verdikleri tüm emekler için teşekkür ediyorum” diyerek üniversitenin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İGÜ Rektörlük Binası’nda başlayan kan bağışları, üniversitenin kampüslerinde ay sonuna kadar devam edecek.

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