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Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi birincilikle bitirdi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - ÜNİVERSİTE eğitimi için 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Tanzanyalı Bubinza Peter (22), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'ni dönem birinciliği ile bitirdi. 4 üzerinden 3,95 not ortalaması ile fakülte...

Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi birincilikle bitirdi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - ÜNİVERSİTE eğitimi için 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Tanzanyalı Bubinza Peter (22), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'ni dönem birinciliği ile bitirdi. 4 üzerinden 3,95 not ortalaması ile fakülte tarihine geçen Peter'ı, Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kionda da tebrik etti.
Tanzanya'dan gelen ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Bubinza Peter, fakültesini birincilikle bitirdi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kionda da katıldı. Bubinza Peter, fakülteyi birincilikle bitirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Başarımdan dolayı gururluyum. Daha farklı başarılar da elde edeceğim inşallah. Diğer öğrencilerden farklı değilim. Çalıştığınız sürece herkes başarabilir. Disiplin ve gayretli çalışıldığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Başarımdan dolayı beni yalnız bırakmayan ve davetime katılan Büyükelçime teşekkür ederim. Türkiye ile Tanzanya arasında sayemde köprü kurulmuş oldu. Diğer yabancı ülkelerden Türkiye'ye benim gibi okumaya gelen öğrenci arkadaşlarım, öğrendiği kültürlerini gittikleri ülkelerinde yaşatsınlar" dedi.
Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kionda ise, "Bu başarısından dolayı çok mutlu oldum ve gururlandım. Bizim gurur kaynağımız olduğu için de başarılarının devamını diliyorum. Tanzanyalı öğrenciler çok başarılıdır. Türk Hava Kurumu Üniversitesindeki öğrencimiz de birinci çıkmıştı. Tüm Tanzanyalı öğrencilerle gurur duyuyorum" diye konuştu. 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Bubinza, Fakültemiz tarihine adını yazdırdı. Onun başarısı ile bizler de gururlandık. İleride Tanzanya'da ülkemizin çok iyi bir gönüllü elçisi olacağına inanıyorum. Üniversitemizin böyle başarılarla da anılıyor olması bizleri mutlu ediyor"  dedi.
Törende ERÜ İletişim Fakültesi'nden 350 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

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