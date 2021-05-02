Tam Kapanma da olsa, ALES-1 sınavı yapıldı
ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi. Adaylar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.
ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi. Adaylar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının üçüncü gününde adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2021-ALES/1) girdi.
Sabah saatlerinden itibaren okul önünde bekleyen adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrolünün ardından sınava alındı. Görevliler, yaptıkları duyurularda, Covid-19 temaslısı olanların bu durumu kendilerine bildirmelerini istedi. Söz konusu adaylar, farklı sınıflarda sınava kabul edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” kapsamında, ALES/1’e katılacak adaylar ve yanlarında bulunan bir refakatçi sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016