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STK'lar üniversite öğrencileriyle buluştu 

İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen Sivil Toplum Fuarı, 17 Sivil Toplum Kuruluşu'nu (STK), üniversite çatısı altında bir araya getirdi. STK'lar tarafından hazırlanan hediyelik eşyalar stantlarda satışa sunuldu,...

EĞİTİM 27.12.2019, 13:42
STK'lar üniversite öğrencileriyle buluştu 
İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen Sivil Toplum Fuarı, 17 Sivil Toplum Kuruluşu'nu (STK), üniversite çatısı altında bir araya getirdi. STK'lar tarafından hazırlanan hediyelik eşyalar stantlarda satışa sunuldu, gün boyu eğitim, seminer ve sunumlar düzenlendi.   

İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ile Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortaklaşa düzenlendiği Sivil Toplum Fuarı, renkli görüntülerle başladı. Üniversitenin Topkapı kampüsündeki fuara, 17 STK katıldı. Kurulan stantlarda STK’lar tarafından tasarlanan el emeği ürünler satışa sunuldu. Öğrenci kulüpleri adına konuşan İlayda Özkırım, “Kar kürelerinden, kalemlere, defterlerden, yeni yıl takvimlerine kadar pek çok ürün burada var. Asıl amacımız STK’ları okulumuzdaki öğrencilerle bir araya getirmek. Bağışın ötesinde beraber projeler üretmeyi hedefliyoruz. Kâr amacından çok öğrencilerle bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Amacımız sadece bağış toplamak değil. Asıl amacımız STK'ların gönüllülük esasının daha önemli olduğunu okulumuzdaki herkese bildirmek. Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bu etkinliğe büyük ilgisi var” dedi. 

“İLAÇ VE EĞİTİM MASRAFLARI KARŞILANIYOR” 

LÖSEV adına stant kurduklarını belirten Aslı Çavdar, “Bugün burada lösemili çocukların annelerinin ürettiği el emeği ürünleri satıyoruz. Buradan elde edilen gelirin bir kısmı ürünü üreten anneye birebir ulaşıyor. Diğer bir kısmı ise genel bağış fonuna aktarılarak çocukların ilaç ve eğitim masraflarında kullanılıyor. Bugün öğrencilerle buluştuk. Onlara LÖSEV hakkında bilgi veriyoruz. Hem de ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

OTİZMLİ BİREYLERDEN KIŞLIK BERELER 

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nden Dilek İrican ise 31 yaşındaki otizmli kızının hazırladığı ürünleri sattıklarını belirterek, “Derneğimiz hak temelli bir dernek. 31 yaşında otizmli bir kızım var. Eğitimi bittiğinden evde benimle vakit geçiriyor. Ben kızıma bu sürede örgü örmeyi öğrettim. Onun ve otizmli diğer bireylerin ördüğü bereleri, atkıları dernek yararına satıyoruz” ifadelerini kulandı.  

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni temsilen kermese katılan Duygu Kula ise "Burada ürünlerimizi satıyoruz. Bazıları el yapımı bazıları ise derneğimizde eğitim alan engelli bireyler tarafından tasarlanan kupalar. Hazırladığımız tiyatro gösterileri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.  

Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği’nden (KALBEN), Seda Dokuzkardeş, “Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Tüm sivil toplum kuruluşları ile burada bir aradayız. Hepimizin dünya ve topluma daha iyi bireyler kazandırmak gibi ortak bir amacı var. Toplum geneline koruyucu aile hizmet modelini yaymaya çalışıyoruz” diye konuştu.  

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ 

Etkinliği çok beğendiğini belirten öğrenciler Elif Ayşe Sürücü ve Nazlıcan Zet ise “Kermesi gezdik ve biz öğrencilerin büyük bir ilgisi var. Ürünleri inceliyor ve STK'lar hakkında bilgi alıyoruz. Türkiye genelinde ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Biz de burada görev almaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı şekilde hem onlarla etkileşimde bulunuyoruz hem de onların bize verdikleri nasihatleri öğütleri dinliyoruz. Buralarda bizlere eğitim veriyorlar” dedi. 

Katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları; "Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Sokak Lambası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Temel İhtiyaç Derneği, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tomurcuk Vakfı, Kalben - Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Kadıköy Kent Konseyi Engelliler Meclisi, TOFD - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, TEV - Türkiye Eğitim Vakfı, Serapin-Der, Lösev - Lösemili Çocuklar Vakfı, Genç Hayat Vakfı, Öğrenme Tasarımları Derneği, Sosyal Ben Vakfı, İnsani Yardım Vakfı, İhtiyaç Haritası, İstanbul Otizm Derneği, TODEV - Türkiye Otizmli Bireylere Eğitim ve Destek Vakfı"
 
 

 

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