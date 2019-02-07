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Sporun gücünü en iyi yansıtan fotoğraflar kazanacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı...

Sporun gücünü en iyi yansıtan fotoğraflar kazanacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı bir yarışma düzenliyor. Herkesin katılımına açık olan fotoğraf yarışmasına 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı fotoğraf yarışması, ‘Spor ve Kadın’, ‘Spor ve Çocuk’ ve ‘Engelsiz Spor’ kategorilerinde hayata geçiriliyor.

Sporun kadın, çocuk ve engelli bireylerin hayatındaki rolünü vurgulamak amacıyla düzenlenen yarışma, yaş farkı gözetmeksizin herkesin katılımına açık olacak. Başvurular 28 Şubat tarihine kadar sürecek.

Jürisinde Fethi İzan, İlknur Hacısoftaoğlu, Mine Kasapoğlu, Murad Sezer ve Zeynep Sezerman gibi usta isimlerin yer aldığı yarışmanın kazananları, 1 Nisan tarihinde yarışmanın internet sitesinden ve kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmaya başvuru ve süreçle ilgili detayların yarışmanın internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

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