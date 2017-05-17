Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı 

ANKARA () - SÖZLEŞMELİ öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
ANKARA () - SÖZLEŞMELİ öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:46
ANKARA () - SÖZLEŞMELİ öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
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