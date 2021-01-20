Sömestri Tatilini nasıl verimli geçirebilirsiniz? İşte öneriler...

Pandemi şartları nedeniyle okul dönemi, bir yıla yakın bir süredir evde online dersler ve uzaktan eğitimle geçerken 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunun ilk yarısı da sona eriyor. Uzunca bir süredir evde olan çocuklar, üç haftaya çıkarılan sömestr tatilini de pandemi nedeniyle yine evlerinde geçirecekler. Uzun yarıyıl tatilinin verimli bir şekilde geçirilmesi için anne-babalar neler yapmalı? Ebeveynler tatil sürecini planlamalı mı yoksa iyice bunalan çocuklar daha serbest mi bırakılmalı?

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yarıyıl tatilinin ailece verimli bir şekilde geçirilmesi için ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.



Çocuğun sosyal-duygusal gelişimi gözetilmeli

Yarıyıl tatili boyunca ailelerin, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri ev içi etkinlikler düzenlemelerinin verimli olacağını söyleyen Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, atıştırmalıklar hazırlamak, çocuğun yaşına göre oyun saati yapmak, birlikte bir film izlemek gibi aktivitelere zaman ayırılabileceğine dikkat çekti. Etkinlikler seçilirken çocuğun sosyal-duygusal gelişimini desteklemek ve çocuğu düşündürtmenin yanı sıra keyifli vakit geçirmesini sağlamanın da önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, şunları söyledi: “Yapılan aktivite planlanırken, çocuğunuzun ilgi alanlarını göz önüne alarak sanata ilgi duyan bir çocuk için resim yapmak, boyama veya müzik aktivitelerini çeşitlendirmek gerekli ancak bu alana ilgisi olmayan bir çocuğu da zorlamamalı. Örneğin, bir kitap okumak ardından bu kitabın resmini çizmek veya kısa bir filmini çekmek, kitaptaki karakterler üzerinden ‘sen olsan ne yaparsın’, ‘sence bu durumda ne yapılabilir, ne hissetmiştir’ konuları üzerinden sohbet edilerek süreç daha keyifli ve verimli hale getirilebilir.”

Yarıyıl tatilinde çocuk veya gençlerin bilgisayar, televizyon ve telefon gibi ekran karşısında geçirdiği sürelerin her zamanki kadar olabileceğini belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar uyuma-uyanma saatlerini de çok fazla esnetmeden, mümkün olduğunca belirli bir düzeni devam ettirmek gerektiğini vurguladı.

“Akranlarıyla çevrimiçi sohbete fırsat verin”

Pandemi şartları nedeniyle dışarıda oynayamayacak ya da sosyal etkinliklere katılamayacak olan çocukların uzaktan ve çevrimiçi de olsa akranlarıyla sohbet etmelerine fırsat yaratmanın yararlı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, evde çocukların spor yapabilecekleri zamanlar ve yerler oluşturma ve sonrasında birlikte spor yapmak ve müzik eşliğinde dans etmenin de yararlı olacağını vurguladı.

Tatil sürecinde çocukların dinlenebilmesinin önemli olduğunu ve bu süreci eğitim dönemi gibi yoğun geçirmenin çocuğun ikinci eğitim dönemine motivasyonunu zorlaştırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Koçkar, “Birinci dönem ile ikinci dönem arasındaki bağlantıyı koparmadan ve akademik hayattan tamamen uzaklaşmadan ebeveynlerin ve çocuğun beraber düzenlediği bir tatil programı bu süreçte yararlı olacaktır” dedi.



Çalışan anne-babalar ne yapmalı?

Pandemi koşullarının çalışan ebeveynler için daha zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, tatil boyunca, çocuğun günlük bir plana sahip olması ve bu planda ne zaman ne yapması gerektiğinin detaylı bir şekilde belirlenmiş olmasının önem taşıdığını vurguladı. Anne-babası çalışan ve evde bir yetişkinle kalan çocuklarda, yetişkinin ekran süresini çocuğun yaşı ve gelişim düzeyinde yöneterek evdeki kuralları sürdürmesinde yarar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar şöyle konuştu: “Örneğin, yetişkin tarafından çocuğa TV karşısında yemek yememesi, bütün gün bilgisayar karşısında vakit geçirmemesi gibi müdahaleler gerekebilir. Eğer, çocuk evde yalnız kalabilecek bir yaşta ise, hangi saat ne yaptığını, ebeveynlerin arayarak ve mesaj atarak haberleşmeleri gerekebilir. Ayrıca çocuğun ne yapacağını bilemediği ve sıkıldığı durumlar olabilir, böyle zamanlarda bir yetişkinin aktivite önerilerinde bulunması iyi olabilir ancak çocukların sıkılmasında da yarar vardır. Ancak sıkıldığımızda yaratıcı aktiviteler geliştiririz. Böylelikle çocuklar kendi kendilerine oynamayı, yaratıcı aktiviteler oluşturmayı öğrenirler. Akşam anne-baba eve geldiğinde de çocuk oyun döneminde ise her gün yaklaşık yarım saat oyun için zaman ayrılması, daha büyük yaştaki çocuk veya gençler için de keyifli bir sohbet zamanı oluşturmak aile içi ilişkiler için önemlidir.”

Yaşanan pandemi şartlarına rağmen çocukların izin verilen saatlerde her gün bir miktar dışarı çıkıp hijyen kurallarına dikkat ederek, parkta oynamaları, evde ve dışarıda hareketli olmaları ve spor yapmalarının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, çocuk ve gençlerin sokağa çıkabilecekleri saatlerde ebeveynlerin de mümkün olduğunca onlarla dışarıda olmaya çalışmalarında fayda bulunduğunu ifade etti.