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Sömestrde öğrencilerin uğrak durağı eğlence parkları oluyor

EĞİTİM 19.01.2020, 13:46
Sömestrde öğrencilerin uğrak durağı eğlence parkları oluyor
Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle öğrencileri tatil heyecanı sardı. Yarıyıl tatiliyle öğrencilerin uğrak durağının eğlence parkları olduğunu dile getiren İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “30’u aşkın farklı eğlence ünitesinde herkes istediği gibi eğlenebilir. Karneleriyle gelen öğrenci ve velilerine indirim şansı sunuyoruz” dedi.

Sömestr tatilinin öğrencilerin dinlenme zamanı olduğunu belirten Tankut Tonger, “Öğrencilerden tatilin hakkını vermelerini istiyoruz. Biraz dinlendikten sonra derslerini çalışacaklar. İsfanbul Tema Park olarak özel bir kampanyamız var. Öğrencilerimize velileri ile beraber yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Kimlikleriyle ya da karneleri ile gelip bunu beyan ettiklerinde indirimli biletlerini alabiliyorlar. İçerde 30'u aşkın ünitemiz mevcut. Parkımız kapalı ve açık alanlarımızla birlikte sabah 10’dan akşam 6’ya, 2 Şubat'a kadar açık” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ: FATİH’İN RÜYASI

Ziyaretçilerini eğlendirirken, bilgi vermeyi de amaçladıklarına dikkat çeken Tankut Tonger, “Bu konuya en uygun ünitemiz Fatih'in Rüyası. 5 bin metrekareyi aşkın bir kapalı alan İstanbul'un fethinin bir çocuğun gözünden canlandırılması söz konusu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sahneleri canlandırıyoruz. Özellikle öğrenci gruplarının en çok tercih ettiği yerlerden biri bu ünitemiz. Bunların dışında 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek ünitelerimiz mevcut. Adrenalin tutkunları için Nefeskesen’le 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkabilirsiniz. İsteyenler serbest düşüş deneyimi de yaşayabiliyor ve 50 metreden aşağıya düşüyorsunuz. Ya da 4 boyutlu sinemada film izleyebiliyorsunuz. Maskot karakterlerimiz ve şovlarımızla birlikte sömestre hazırlandık” diye konuştu.

“GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMİYORUZ”

Ailelerin genellikle güvenlikten çekindiğini dikkat çeken Tonger, “En hassasiyet gösterdiğimiz nokta güvenlik. Güvenlikten asla ödün vermiyoruz. Uluslararası standartlar neyi gerektiriyorsa, o standartlarda faaliyet gösteriyoruz. Çalışanlarımızı buna göre eğitiyoruz. Güvenlik konusunda da bizim karnemiz son derece iyi. Herkes gönül rahatlığıyla ünitelerimizi deneyimleyebilir” dedi.

"2020 HEDEFİMİZ 1 MİLYON YABANCI TURİST"

2019’da özellikle yabancı ziyaretçiler açısından verimli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Tonger, “Ortadoğulu misafirlerin çok tercih ettiği bir yer dolayısıyla 500 binlere ziyaretçiye geçen yıl ulaştık. 2020'de de hedefimiz bunu ikiye katlayarak 1 milyon rakamına ulaşmak. Bunun dışında öğrenci gruplarının da ağırlıyoruz. Senede 100-150 bin öğrenci ziyaretçimiz oluyor. Özellikle misafir etmek istediğimiz hedef kitlemiz çocuklu aileler oluyor. ‘İsfanbul Resort’ adında bir çatı yapı kurma gayreti gösteriyoruz. Burayı alışveriş merkezi ile tema parkıyla, otel yatırımı ile İstanbul'un bir simgesi haline getirmek istiyoruz. Yabancı misafirlerin buraya gelmesi için bir sebep olmak istiyoruz” dedi.

“100 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYİ ÜCRETSİZ MİSAFİR EDECEĞİZ”

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarını dile getiren Tonger, şunları söyledi:

“Biz şirket olarak çevremize, toplumumuza, yaşadığımız yere, kendimizi ait hissediyoruz ve borçlarımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede var olanı paylaşmak istiyoruz. Bu bizim misyonlarımızdan biri. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz bir protokol var. Bu 2019 ve 2020 yılını kapsıyor. Yaklaşık 30 bin öğrencimizi ücretsiz olarak misafir ediyoruz ve bundan keyif alıp gurur duyuyoruz. Hedefimiz bunu 100 binin üzerine çıkarmak.”

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