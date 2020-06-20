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Sokağa çıkma yasağında LGS, okul önleri doldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kısmen sokağa çıkma önlemi ile yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı olsada okul önleri öğrenci ve velilerle dolup taştı. Bazı noktalarda mesafe kalmadı. Okul girişleride öğrenciler ayaklarına kadar dezenfekte edilip içeri alındı. Sınav noktalarında mesafe ve önlemlerin yerinde olduğu görüldü.

EĞİTİM 20.06.2020, 08:23 20.06.2020, 10:45 Murat Aydın
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Sokağa çıkma yasağında LGS, okul önleri doldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kısmen sokağa çıkma önlemi ile yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı olsada okul önleri öğrenci ve velilerle dolup taştı. Bazı noktalarda mesafe kalmadı. Okul girişleride öğrenciler ayaklarına kadar dezenfekte edilip içeri alındı. Sınav noktalarında mesafe ve önlemlerin yerinde olduğu görüldü.

1,6 milyon öğrenci korona virüsü önlemleriyle sınava girdi. Okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Sınav için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Liselere Giriş Sınavı korona virüsü tedbirleri kapsamında bugün yapılıyor. Sınav öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde saat 09.00 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk oturum 09:30’da başladı.

Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Saat 09:30’da başlayan birinci oturumun ardından ikinci oturum 11:30’da başlayacak.

Test şeklinde 90 soru sorulacak. Birinci oturum içerisinde 50 sözel soru sorulacak, oturum süresinin 80 dakika olacağı açıklandı.

İkinci oturumda ise, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 40 soru sorulacak.

ÖĞRENCİLER OKUL ÖNLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler, okullarına gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında hareketlilik yaşandı.

Erkenden okul önlerine gelen öğrenciler aileleri ile birlikte sınava gireceği saati bekledi.

Sınava girecek öğrenciler okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti.

Sınav öncesi Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs durakların öğrenci hareketliliği yaşandı.

Sınava girecek olan öğrencilerin el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü.

Sınav alanlarındaki kalabalik bir vtandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada dikkat çeken bir mesajla paylaşıldı. İşte O paylaşım.

#lgs #sınav #liseleregeçişsınavı #lgs2020
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