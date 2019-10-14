Son Dakika
Sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturuldu
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nda, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen sınır illerindeki eğitim sürecinin takibi amacıyla Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, sınır illerindeki eğitim...
EĞİTİM 14.10.2019, 20:00
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nda, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen sınır illerindeki eğitim sürecinin takibi amacıyla Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için oluşturulan Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar görüşüldü. Yapılan öneriler ve alınacak önlemler, bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için oluşturulan Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar görüşüldü. Yapılan öneriler ve alınacak önlemler, bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2