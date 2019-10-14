Sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturuldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nda, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen sınır illerindeki eğitim sürecinin takibi amacıyla Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için oluşturulan Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar görüşüldü. Yapılan öneriler ve alınacak önlemler, bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek.