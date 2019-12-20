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Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2)
ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Ankara Valiliği, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklamasına ilişkin açıklama...
EĞİTİM 20.12.2019, 17:45
ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Ankara Valiliği, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çankaya ilçesi Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda 19 Aralık 2019 Perşembe günü bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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