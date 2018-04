Silopi'de binlerce öğrenci stadyumda kitap okudu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),() - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, binlerce öğrenci şehir stadyumunda oturup, aynı anda kitap okudu. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş da etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte çimlerin üzerinde kitap okudu. Etkinliğe katılan öğrenciler Silopi’nin çatışmalarla anılmaması gerektiğini belirterek, huzur içinde kitap okumanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Silopi Koç Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı Sude Naz Onuk'un fikri üzerine ilçedeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için şehir stadyumunda kitap okuma şenliği düzenlendi. Silopi Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliğe ilçedeki farklı okullardan binlerce öğrenci katıldı. Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş öğrencilerle birlikte çimlerin üzerinde kitap okudu. Yaklaşık yarım saat boyunca kitap okuyan Kaymakam Işıktaş, öğrencilere okumak için tercih ettikleri kitapları sordu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Işıktaş, her fırsatta kitap okumalarını tavsiye etti.

Kitap okumaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğrencilerden Rojin Şahin, "Kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Şırnak bölgesinde hep çatışmalardan bahsediliyor. Ama Silopi’de her zaman böyle şeyler olmuyor. Silopi’de de diğer şehirlerde olduğu gibi huzur içinde kitap okunabiliyor. Öğrenciler derslerinde başarılı. Her zaman kötü şeyler olacak değil. Bizde kitap okuyoruz" dedi.

Etkinliği düzenleyen Silopi Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk ise, "Silopi’de kitap okumanın farkındalığını biraz daha artırmanın mutluluğu içindeyiz. Geniş kapsamlı olarak ilk defa böyle etkinlik yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz "dedi. Etkinlikte 6 bin öğrenicinin kitap okumasının hedeflendiği belirtildi.



