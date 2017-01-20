Sendromsuz tatil onların da hakkı

TÜRKİYE genelinde 18 milyona yakın öğrenci için yarıyıl tatili başladı. Aylarca derslerine çalışan öğrencilerin dinlenmeleri, eğlenmeleri ve okul dışı faaliyetlere daha rahat katılabilmeleri için tatile ihtiyaçları olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap, ideal tatil için öneriler sundu.Ailelerin çocuğun bir dönem boyunca özlediği ve yapmak istediği aktiviteleri dikkate almaları gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap, “Öncelikle aileler çocuklarına seçenekler sunabilirler, ancak unutulmaması gereken bu tatilin çocuk için olduğudur. Aileler, çocuğun bir dönem boyunca özlediği, yapmak istediği aktiviteler neler ise bunları gerçekleştirmesi için fırsatlar sunmalıdır. Tatile gitmek ve çocukla yeni yerler, tarihi ve doğal güzellikleri gezmek hem çocuk-anne-baba ilişkisini yakınlaştıran bir deneyim olacaktır hem de çocuğun ufkunu genişletecektir. Şehirden ayrılamıyorlarsa da oyun parkı, sinema, tiyatro, müze gezileri gibi aktiviteler planlayabilirler" dedi."EVDE DE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİREBİLİRLER"Ailelerin çocuklarıyla birlikte evde de nitelikli zaman geçirebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Jagtap, “Tatilde çocukların rahatlamalarını sağlayacak aktivitelerle ilgilenmeleri iyi olur. Bunun illa ev dışında organize edilmesi gerekmez. Evde çocukla beraber yemek yapmak, birlikte yeni tarifler denemek, kek pasta pişirip beraber yerken sohbet etmek hem aile ilişkileri için iyidir hem de bunlar çocuğun okul zamanı vakit bulamadığı eğlenceli uğraşlardır" bilgisini verdi."DÜŞÜK NOTLARIN NEDENİ İYİ ARAŞTIRILMALI"Karnesinde düşük nota sahip öğrencilerin de bulunacağını, yarıyıl tatilinde bunun da nedenlerinin araştırılıp çözüm yoluna gidilebileceğini belirten Jagtap, alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:“Karnedeki düşük notların çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin çocuktan kaynaklanan görme, duyma gibi fiziksel ya da dikkat becerilerinde bir problemin yansıması olabilir. Aynı şekilde okulun özellikleri de çocuğun notlarını etkiler; öğretmenle ya da arkadaşlarla yaşanabilecek sorunlar, son yıllarda ön plana çıkan okul zorbalığına maruz kalmak gibi. Yine çevresel ve ailevi nedenlerin de irdelenmesi gerekir. Çocuğun ihtiyaçlarına kayıtsız bir anne baba, ailenin maddi sorunları, boşanma ya da vefat gibi olaylar da çocuğun okulla ilişkisini etkiler. Özellikle yarıyıl karneleri bu faktörleri değerlendirmek açısından iyi bir fırsattır. Düşük not getirmek çocuğunuzun da canını sıkmıştır. Bu yüzden ona destek vermelisiniz. Aileler çocuklarıyla birlikte oturup neden düşük notlar geldiğine dair tartışmalar yapmalı. Çocuklarına notlarını nasıl iyileştireceklerine dair plan yapma, çözüm üretme fırsatı tanımalıdırlar. Böylece çocuklar da derse çalışma, sınavlara hazırlanma gibi sorumluluklarının farkına varır."FOTOĞRAF