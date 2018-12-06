Şemdinli'de öğretmensiz ve gözetmensiz sınav uygulaması

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki Çatalca Köyü Soğuksu Ortaokulu'nda öğrenciler, 'Onur Sistemi' uygulaması kapsamında sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor. Öğrenciler, kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği 'gözetimsiz sınav' uygulaması, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyündeki Soğuksu Ortaokulu'nda da hayata geçirildi. Öğrenciler, okul idaresinin aldığı karar doğrultusunda, 'Onur Sistemi' uygulaması ile sınavlara, başlarında bir öğretmen veya gözetmen olmadan giriyor. Kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını belirten öğrenciler, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

'Biz size güveniyor ve inanıyoruz' temasıyla başlatılan uygulumayla ilgili konuşan Okul Müdürü Başaran Dilek, Şemdinli'de ilk kez öğretmensiz ve gözetmensiz sınav yaptıklarını belirtti. Dilek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un gözetimsiz sınav hayalini okulumuzda denemek istedik. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam edecekler. Bu olumlu ve ılımlı davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada bire bir aktarmak istiyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI