Şemdinli'de öğretmenler için 'sıra gecesi' düzenlendi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan öğretmenler için sıra gecesi düzenlendi. Sıra gecesine katılan öğretmenler geç saatlere kadar türkülere eşlik edip eğlendi.

Şemdinli'de görev yapan öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla Şemdinli Belediyesi tarafından kültür merkezinde sıra gecesi düzenlendi. Geceye Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, ilçede görev yapan öğretmenler, aileleri ve öğrenciler katıldı. Çiğ köftenin yoğrulduğu gecede yerel sanatçıların okuduğu türkülere eşlik eden öğretmenler geç saatlere kadar eğlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, organizasyon için Şemdinli Belediyesi'ne teşekkür etti. Yüce, "İlçede görev yapan öğretmenler yorgunluklarını bir nebze unutmuş oldular. İlçemiz sosyal aktivitelerin az olduğu bir ilçe. Az da olsa bu tür programların olması öğretmenlerimiz için iyi oluyor" dedi.



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