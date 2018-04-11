Şehit öğretmenlerin kabirlerini onardılar

KARS, () - KARS Kafkas Üniversitesi öğrencileri, 'Toprağa Değil Kalbe Gömülenler' sloganıyla, şehit öğretmenlerin mezarlarını onardı.

Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Ezgi Öztürk, Barış Avşar, Mesut Aksoy, Mutlu Cihan Türkoğlu, Uguk Bulut ve Şahsuvar Yıldız, sosyal proje dersi kapsamında bölüm hocası Yaşar Kop öncülüğünde 'Toprağa Değil Kalbe Gömülenler' sloganıyla yola çıktı.

Öğrenciler ilk olarak İl Özel İdaresi, Şehit ve Gazi dernekleriyle görüşme yaparak şehit öğretmenler Vedat İnan ve Taşkın Senger’in Asri Mezarlık'taki kabirlerini tespit etti. Proje kapsamında şehit öğretmenlerin mezarları temizlendi, silinen mezar taşlarının yazıları yeniden yazıldı, kabirlerin başucundaki direklerde bulunan Türk bayrakları yenileri ile değiştirildi, kabirler otlardan temizlendi, kırık yerler onarıldı.

Öğrencilerden ezgi Öztürk, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanatkar öğretmenlerdir.’ Bu kapsamda bu vatan için şehit olan bütün kahramanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, eğitimcilerimizi, sağlık personellerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Öğrencileri çalışmalarında yalnız bırakmayan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, sosyal sorumluluk bilinci içinde hareket ettiklerini söyleyerek, öğrencilerini böylesine anlamlı bir proje geliştirdikleri için tebrik etti. Kop ayrıca, İl Özel İdaresi’ne ve projede katkısı olan herkese de teşekkür etti.

ŞEHİT ÖĞRETMEN VEDAT İNAN

1969 yılında Kars’ta doğdu. Bolu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent ilköğretim okulu öğretmeni iken 11 Eylül 1994 tarihinde okul lojmanında 6 arkadaşıyla birlikte şehit edildi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KTAŞKIN SENGER:

1965 yılında Kars’ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniv esritesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. İlk görev yeri olan Tunceli’nin Pertek ilçesi Pirinççi İlköğretim okulunda görevli iken 07 Ekim 1993 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte şehit edildi.



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