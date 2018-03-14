SBYO’nun tüm bölümleri Avrupa'dan akredite oldu

İSTANBUL,()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO), AHPGS’den (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) koşulsuz olarak akredite oldu. Üniversite bu başarısını tüm akademik ve idari personelin katılımıyla kutladı.

Davetin açılış konuşmasını, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Yüksel Barut, İGÜ Rektörü Burhan Aykaç ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli gerçekleştirdi.

“SBYO DÜNYANIN EN BAŞARILI OKULLARI ARASINA GİRECEK”

Elde edilen başarıda akademik personelden, kat görevlilerine kadar herkesin payı olduğunu belirten SBYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Yüksel Barut, “Biz ekip ruhu duygusuyla uyum içerisinde çalışarak bu başarıyı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aldığımız akreditasyon ile eğitim kalitemizin Avrupa standartlarında olduğunu göstermiş olduk. SBYO’nun dünyanın en başarılı okulları arasına girmesi için çalışıyoruz ve bu yolda başarılarımızla ilerliyoruz” dedi.

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’nun bütün bölüm ve programları ile AHPGS’den akredite olmasının büyük bir başarı olduğunu dile getiren İGÜ Rektörü Burhan Aykaç,

“İstanbul Gelişim Üniversitesi genç bir üniversite ama çok hızlı büyüyor ve önemli başarılara imza atıyor. Eğitim kalitemizi Avrupa’dan aldığımız akreditasyonlarla onaylatıyoruz. Türkiye’de bütün bölümleri akredite olmuş tek üniversite olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORUZ”

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ( SBYO ), AHPGS’den (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) aldığı akreditasyonla gurur duyduğunu söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli,

“Üniversitemiz aldığı akreditasyonlarla başarıdan başarıya koşuyor. SBYO, tüm bölüm ve programları ile Avrupa’dan akredite olarak eğitiminin kalitesini kanıtlamış oldu. Dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kısa zamanda büyük işler başardık. Başarılarımız katlanarak büyüyor, büyümeye de devam edecek” diye konuştu.

“TERCİH BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK”

Konuşmasında, YÖK Başkanı Yetka Saraç’ın akreditasyonlara verdiği öneme atıfta bulunan Gayretli,

“Akreditasyonlar eğitim kalitesini yükseltme ve belirleme yolunda büyük bir adım. 2018 yılı yerleştirme kılavuzlarında öğrenciler, üniversitelerin hangi bölümlerinin akredite olup olmadığını görebilecek, bu da tercihlerini belirlemede etkili olacaktır” dedi.

AKREDİTASYON NE DEMEK?

Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini “kalite” açısından onaylatıyor.

YÖK, geçtiğimiz yıllarda üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla kılavuza hangi üniversitede kaç akademisyen olduğu bilgisini koymuştu. 2017 yılından itibaren ise üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de yer alıyor.

AHPGS ( ACCREDİTATİON AGENCY İN HEALTH AND SOCİAL SCİENCES ) NEDİR?

Merkezi Almanya’da bulunan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) sağlık, sosyal bilimler ve benzeri dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonu üzerinde uzmanlaşan bir kurum. Eğitimlerin Avrupa standartları ve ilkeleri ile uygun olduğuna dair akreditasyon veriyor. Akreditasyon, kurum kalite standartlarını sağladığı sürece de devam ediyor.

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