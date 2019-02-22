SBÜ'den KPSS'de önemli başarı

İSTANBUL, () - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 KPSS önlisans değerlendirme rapora göre eğitim kurumları arasında ilk sırada Polis Akademisi, ikinci sırada ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi yer aldı. Üniversitenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinden mezun olan öğrenciler de listeye dördüncü sırada girdi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sayfasından 2018 KPSS önlisans değerlendirme raporunu açıkladı. Önlisans düzeyinde en başarılı üniversiteler ilan edildi. Eğitim kurumları arasında ilk sırada Polis Akademisi, ikinci sırada ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi yer aldı. Listede İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) üçüncü, Hacettepe Üniversitesi beşinci sırada.Vakıf üniversitelerinin de olduğu genel listede ise ilk sırada Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, ikinci sırada ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi var.

Üniversitelerin ve adayların durumlarını net bir şekilde ortaya koyan rapor bugün erişime açıldı. Sınava girecek veya tercih yapacak adaylar raporu okuyup, yardım alabilir. Raporu değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Sağlık sektörü hem Türkiye hem de globalde hızlı büyüyen sektörlerden. Bu alanda yapılan yatırımlar sürekli artmakta ve gelişen teknolojinin etkisi, nüfusun yaşlanması yeni branşları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum sağlık alanında yeni personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir" dedi.

SEKTÖRDE İŞSİZ SAYISI YÜZDE 4

Türkiye'de yüzde 3 düzeylerinde olan sağlık sektöründeki istihdamın toplam istihdama oranının, 2023'e kadar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ortalaması olan yüzde 10 düzeyine çıkacağını belirten Erdöl, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörler arasında. Kurumun verilerine göre sektörle ilgili eğitim görmüş kişilerin yaklaşık yüzde 4'ü işsiz. Sağlık eğitimi gören işsiz kalmaz desek abartı olmaz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yapmaktadır. Bu bağlamda mezunlarımızın iş bulma sorunu yaşama ihtimali hemen hemen yok denecek orandadır. ÖSYM 2018 ön lisans KPSS sınav sonuçları da bunu göstermektedir" diye konuştu.





