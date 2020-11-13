Simurg Nefes ve Yaşam Merkezi koçları, pandemi döneminde yürüttükleri yoğun çalışma nedeniyle Sarıyer Akademi öğretmenlerine yaşam koçluğu eğitimi verecek. Programla, öğretmenlerin kimlikleri ve değerleri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Sarıyer Akademi ile Simurg Nefes ve Yaşam Merkezi koçları ortaklığıyla başlatılan öğretenlere yönelik yaşam koçluğu projesinin tanıtımı 12 Kasım’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Eğitim danışmanı Ayşe Görey ile Nefes ve Yaşam Koçu Prof. Dr. Gülgün Engin tarafından verilen eğitimde projeye katılan öğretmenler; öğretmen kimliği, değerler, koçluk bilinci ve proje kapsamı konusunda bilgilendirildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan etkinlikte öğretmenlerin soru ve görüşleri de tartışıldı. Kasım ayının 15’inde başlayacak ‘Sarıyer Akademi Yaşam Koçluğu Projesi’nde amaç; öğretmenlere kimlikleri ve değerleri konusunda farkındalık yaratmak, öğretmen kimlikleri ile ilgili kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada rehberlik etmek. Bu projeye Simurg Nefes ve Yaşam Merkezi’nin yaşam koçları Sarıyer Akademi öğretmenlerine gönüllü olarak destek verecek.

ÜÇ SEANSTA YAŞAM KOÇLUĞU

20 öğretmen ve 20 yaşam koçunun katılacağı ücretsiz etkinlik, online olarak gerçekleşecek. Birer saatlik, 3 seans şeklinde planlanan eğitimde; birinci seans, tanışma ve koçluğun tanıtımı, ikinci seans, nasıl bir öğretmen olmak istendiği ile ilgili çalışma (kimlik tasarımı), üçüncü seans ise ulaşmak veya başarmak istenilen hedeflerle ilgili çalışma şeklinde belirlendi.

NEDİR BU YAŞAM KOÇLUĞU?

Yaşam koçluğu; hayatlarında çözümsüzlük, stres, sıkışıklık yaşayan ve bunun ötesine geçmek isteyen kişiler ile güvene ve samimiyete dayalı bir ilişki kurularak, yaşadıkları duruma farklı bakış açılarından bakabilmek, kendi istek ve hedeflerini keşfetme ve gerçekleştirme sürecinde motivasyon sağlamak, kendi özlerindeki yaratıcı potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkarmasına, zihinde pozitif görüntünün oluşturulması ve bunun deneyimlenmesine destek olma sistemidir.