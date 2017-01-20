Şanlıurfa’da, 614 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 2016-2017 eğitim yılının ilk döneminde 614 bin Türk ve 60 bin Suriyeli öğrenci karne aldı.

Şanlıurfa’da yarıyıl tatili dolayısıyla Hayati Harran Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Eyyübiye belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Kaymakamı Eyüp Ünal ile öğrenci ve velileri katıldı. Karnelerini dağıttığı öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye eden Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılın yarı yıl tamamlandı. Öğrencilerimizden tatili en güzel şekilde geçirmeleri ve eksiklerini giderip, dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Şanlıurfa'da 614 bin öğrencimiz tatile girdi, ayrıca 60 bin Suriyeli öğrencimiz de karnelerini alacak" dedi.

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