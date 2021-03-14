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SANKO'dan 'Uzaktan Eğitimde Fark Yaratanlar' konferansı

SANKO Okulları, kuruluşunun 20’nci yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde İnovasyon Derneği (EİD) iş birliği ile Eğitimde Değişim Konferansları (EDK) çatısı altında “Uzaktan Öğretimde Fark Yaratanlar” konferansı düzenledi.

EĞİTİM 14.03.2021, 17:55 Murat Aydın
SANKO'dan 'Uzaktan Eğitimde Fark Yaratanlar' konferansı

SANKO Okulları, kuruluşunun 20’nci yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde İnovasyon Derneği (EİD) iş birliği ile Eğitimde Değişim Konferansları (EDK) çatısı altında “Uzaktan Öğretimde Fark Yaratanlar” konferansı düzenledi.

Konferansa katılan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Dr. Türker Toker, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ve SANKO Okulları öğretmenleri paylaşımda bulundu. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, teknolojik gelişmeleri ve dijital uygulamaları takip edebilen öğretmenlerin her koşulda öğrencilere ulaşmayı başardıklarını söyledi.

Salgın sürecinin insanların hayatında büyük değişimlere yol açtığını belirten Tepe, “Dijital değişiğimi ve dijital devrimi belki 10 yıllık bir sürede yaşayacağımız gelişmeleri bir yılda yaşadık” dedi.

SANKO Okulları’nın örnek uygulamalarını hep birlikte dinleyeceklerini anlatan Tepe, dijital dönüşümde eğitim farkını hep beraber daha ileriye taşıyacaklarına dikkat çekti.

Tepe, “Son bir yılda yaşadığımız pandemi süreci hepimizin yaşamını alt üst etti. Herkeste bir değişim sancısı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. 

EN FAZLA DEĞİŞİM EĞİTİM ALANINDA YAŞANDI

“Çok zorlandık ama hem ülkemizde hem dünyada özellikle de Gaziantep’te çok güzel sonuçlar ortaya çıktı” diyen Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi süreciyle birlikte bütün alışkanlıklarımız değişti ama zannediyorum en fazla değişimi de eğitim alanında yaşadık. Sınıflardan ekrana taşındık. Genellikle uzaktan eğitimin zorluklarından bahsediliyor ama bu süreçte gördük ki, uzaktan eğitim araçlarını etkin kullanabilen öğretmenlerimiz bu alanda da farkını ortaya koydular.  Her zaman olduğu gibi kendini yenileyebilen ve geliştiren öğretmenlerimiz ön plana çıktı.  Teknolojik gelişmeleri ve dijital uygulamaları takip edebilen öğretmenlerimiz her koşulda öğrencilerimize ulaşmayı başardı. 

Bir yıllık süreçte öğretmenlerimizin yaratıcı fikirlerine ve çözüm odaklı yaklaşımlarına şahit olduk. Eğitimde Değişim Konferansı bu süreçte öğretmenlerimiz için en faydalı olabilecek buluşmalardan birisi diye düşünüyorum. Günceli yakalama ve teknolojik yeterliliklerini artırma hususunda öğretmenlerimize çok faydalı olacaktır.

Böylesine önemli ve yararlı etkinliğe imza atan paydaşımız SANKO Okullarına, Eğitimde İnovasyon Derneğine ve kendini geliştirmek için heyecanını hiç kaybetmeden eğitimlere atılan değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”  

SANKO OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ ASYALI

SANKO Okullarının kuruluşunun 20’nci yıl dönümünde SANKO’lu öğretmenlerin uzaktan öğretime ilişkin bilgi ve birikimlerini Türkiye’nin dört yanındaki öğretmenlerle paylaşmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı ise “13 Mart 2020 tarihinde Türkiye’deki okulların tamamı uzaktan eğitime geçti. Bu süreçte Türkiye genelindeki tüm öğretmenler çok şey yaşadı. Birçok deneyim kazandılar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllar önce kurduğu EBA alt yapısı ve teknolojik alt yapıyla sürece çok hızlı uyum fırsatı sağladı” diye konuştu.

SANKO Okullarının uzaktan eğitim noktasında farklı uygulamaları hayata geçirdiğine vurgu yapan Asyalı, şöyle devam etti:

“Eğitimde İnovasyon Derneği’nin kurucularıyla yaptığımız görüşmelerle, SANKO Okullarının uzaktan öğretim birikimini Türkiye genelinde paylaşmak istedik. Konferansımıza kayıtlı yaklaşık 2,000 kişi var. Bu ülkemizde ne kadar çok kişinin eğitime gönül verdiğinin, kendini geliştirmek istediğinin, yeni bilgileri öğrenmek ve bu bilgileri paylaşmak istediğinin ciddi bir göstergesidir. 

Umarım bu tür organizasyonlar artar. Öğrenmek isteyenler için fırsatlar çok, bizde bu öğrenme yolculuğuna katkı bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Deneyimlerimizi paylaşma noktasında bizleri destekleyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Eğitimde İnovasyon Derneği’ne ve sunumda bilgi- birikimlerini paylaşan değerli SANKO Okulları öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.”

DOÇ. DR. YAVUZ SAMUR

Uzaktan eğitim süreci başladığında bir zorlanma süreci yaşandığını kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, sunumunda şu bilgileri paylaştı: 

“Uzaktan eğitim daha önce alışkın olmadığımız şeylerdi. Yüzde 93’ü kadın olan 500 öğretmenimize bu noktada bazı sorular yönelttik. Araştırmamızda özel ve devlet okulu eşit dağılımdaydı. 164 sınıf öğretmenimiz vardı. Sınıf öğretmenlerimiz uzaktan eğitime pek alışkın değillerdi.  

Uzaktan eğitime öğretmenlerimizin yüzde 75’i hazır değildi. Pandemi süreci bizi 10 sene ileriye taşıdı. 10 senede elde edilemeyecek süreçleri bir yılda kazandık. Öğretmenlerin uzaktan eğitimde aktif şekilde çok ders yaptığına şahit olduk. Bakış açısı değişen öğretmenlerimiz, öğrencilerle bir arada olmanın çok önemli olduğunu fark ettiler.

Öğretmenlerimiz bu süreçte çok yorulduk mesajı verdiler. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalıştık ama birisi de bize de gelip nasılsınız diye sormadı diyen çok öğretmenimiz oldu. Biraz da öğretmenlerimiz için bir şeyler yapmalıyız.”

ÖLÇME NOT VERME EĞİLİMDEN ZİYADE VERİ TOPLAMA SÜRECİDİR

Sözlerine “Pandemiden çıkaracağımız en büyük derslerden bir tanesi ölçmenin bir not verme eğilimden ziyade bir veri toplama süreci olması gerektiğini düşünüyorum” diye başlayan Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Dr. Türker Toker de pandeminin başında öğretmenlerin biz bu süreçte nasıl ölçme yapacağız sorusunu yönelttiklerini kaydetti.

Hiç akıllarına gelmeyen şeyleri yaşamaya başladıklarını ve dijital eğitimde aşamadıkları büyük sorunlardan birisinin etkileşimi sağlayamamak olduğunun altını çizen Dr. Toker, “8, 9, 10, 11, 12. sınıf ve lisans seviyesinde akademik bilgi ulaşılabilir bir durum” ifadelerine yer verdi.

Okulun ve öğretmeninin, öğrencinin kendine o paradigma (değerler dizisi) değişiminin kendi beceri temelli olacak şekilde yeniden konumlandırması gerektiğini vurgulayan Dr. Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenci akademik bilgiyi her yerden elde edebiliyorsa okulun bir farklılık sağlaması lazım. Öğretmenlerin bu zamana kadar ilgilenemedikleri, üzerine düşemedikleri beceri ölçümü, sosyal duyuşsal davranış ölçümü, psikomotor beceri ölçümü gibi ölçümlerin de üzerine odaklanmaları gerekiyor.

Sınıfın içini zenginleştirme, sınıfın içerisinde farklı yöntem teknik kullanmak, 7, 8. sınıftan itibaren öğrenciyi ödevlendirerek öğrenmesini, konuya aşinalığını dışarıda ödev yoluyla yapmasını sağlamak ve sınıfın içerisinde keyifli hale getirmek gerekiyor. 

Okulun artık çekiciliği kalmadı. Çocuklar okuldan bunalıyorlar, sıkılıyorlar yeni bir okul teorisine ihtiyacımız var. Pandemi bize bunu hatırlatarak yapılabilir bir hale getirdi. Bir yerden başlayacaksak burası sıfır noktası olabilecek nokta şu anda. Ben bu noktada SANKO Okulları’na, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve EDK’ya teşekkür ediyorum. Türkiye’de artık bunlar ciddi şekilde konuşulmaya başladı.”

SANKO ÖĞRETMENLERİ UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

SANKO Okulları öğretmenleri, eğitim dünyasında sinerji oluşturmak amacıyla online düzenlenen konferansta Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan gerçekleştirilen öğretim sürecindeki deneyimlerini Türkiye genelinden yaklaşık 2,500 katılımcıyla paylaştı.

Okulöncesi, ilkokul, yabancı dil, matematik, fen bilimleri, robotik, VEX, yapay zekâ, anadil, sosyal bilimler, uygulamalı dersler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ölçme ve değerlendirme ve genetik alanlarında 43 sunum yapılan konferans, üç oturum halinde ve eş zamanlı 11 farklı çevrimiçi odada gerçekleştirildi.

#sanko #eğitim #fark
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