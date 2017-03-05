Samsat'ta okullara 2 gün tatil

SAMSAT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, geçen perşembe günü meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 5.5. büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar, pazartesi ve salı günü olmak üzere 2 gün tatil edildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen perşembe günü meydana gelen deprem ve ardından yaşanan artçı şoklar nedeniyle Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki okullarda eğitim ve öğretime 6 ve 7 Mart tarihlerinde ara verildiği belirtildi.