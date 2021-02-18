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Sakıp Sabancı Müzesi Çevrimiçi Çocuk Atolyeleri'nde hizmete devam

Şubat ve Mart boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek 5-12 yaş grubuna çocuklara yönelik çevrimiçi atölyeler, heykel, mitoloji, resim okuma, soyut sanat, bilim, doğa, paleontoloji gibi farklı temalar içeren 10 farklı atölyeden oluşuyor. 

EĞİTİM 18.02.2021, 11:24 Murat Aydın
Sakıp Sabancı Müzesi Çevrimiçi Çocuk Atolyeleri'nde hizmete devam

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, 5-12 yaş grubuna çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinliklerine devam ediyor. 

Şubat ve Mart boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek çevrimiçi atölyeler, heykel, mitoloji, resim okuma, soyut sanat, bilim, doğa, paleontoloji gibi farklı temalar içeren 10 farklı atölyeden oluşuyor. 

Hafta sonları 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom servisi üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi dersler Sakıp Sakıp Müzesi web sitesiüzerinden satın alınabilecek.

Atölyeler Hakkında:

Mozaik Atölyesi’nde çocuklar, renkli cam, taş, toprak gibi farklı malzemelerden küçük parçalarla oluşturulan çalışmaları ve müzelerin koleksiyonlarında yer alan mozaik eserleri inceleyecek, sonrasında da kendi mozaik çalışmalarını yapacak

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Günümüzde Mona Lisa Atölyesi’nde sanat tarihinin en ünlü portresi Mona Lisa’nın izinden Rönesans dönemi sanatına dair bilgi verilecek çocuklar, aynı zamanda bu eserin modelini günümüzde yaşarken hayal ettikleri portre çalışmaları gerçekleştirecek.

Giacometti ile Figürler Atölyesi’nde çocuklar, İsviçreli heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti’nin eserlerindeki inceltilmiş figürlerden ilhamla kendi çalışmalarını tasarlayacak.

Resmi oluşturan unsurların keşfedileceği Resim Okuma Atölyesi’nde tabloda görünenin ötesine bakmaya yönelik alıştırmalar gerçekleştirilecek. Çocuklar, esere içinden bakmak, renkleri değiştirmek gibi oyunlar yoluyla, resimde ön ve arka plan ilişkisi, renk ve figür kullanımı gibi konular üzerine düşünecek.

“Heykel sanatı nedir?” sorusundan yola çıkan Heykel Atölyesi’nde, İlhan Koman’ın Akdeniz heykeli incelenecek. Katılımcılar bir kutu kapağı içinde seramik hamuruyla yaptıkları çalışmada, Koman’ın figürlerinden birini kendilerine göre yorumlayacak. Atölyenin son aşamasında ise akrilik boyalarla çalışmanın fonu renklendirilecek.

Yunan mitolojisine ait tanrı, canavar ve kahraman figürleriyle çocukların hayal gücünü geliştirmeyi amaçlayan Mitoloji Atölyesi’nde, mitolojik bir sahnenin betimlendiği Venüs’ün Doğuşu tablosu incelenecek. Çalışma kapsamında aynı zamanda hikâye yapısına dair fikir de edinecek katılımcılar, mitolojiden hareketle kendi kahramanlarını yaratacak.

Bilim Atölyesi’nde “Mikroplara ne oldu?” sorusundan yola çıkarak çocuklara el yıkamanın önemi, basit bir benzetmeden yola çıkan bir deneyle anlatılacak.

Paleontoloji Atölyesi’nde tüm katılımcılar birer araştırmacı olacak. Dinozorların yaşadığı döneme bir keşif yolculuğunun yapılacağı çalışmada çocuklar önce kendi dinozorlarını çizecek, sonra da onların fosillerini tasarlayacak.

Kuru yaprak, çiçek ve deniz kabuğu gibi doğal malzemelerle resim yapılacak Doğa Atölyesi’nde çocukların doğa bilincini geliştirmek ve yaratıcı düşünme becerilerini harekete geçirmek hedefleniyor. Çocuklar resimlerinde kullandıkları yaprakların geldiği ağaçlar ve çiçekler konusunda da bilgilendirilecek; böylece bu bitkilerin yıl boyunca geçirdiği dönüşümü izleme fırsatı bulacak.

Betimlemek ve birebir temsil dışında sanatsal ifade araçlarını konu alan Soyut Sanat Atölyesi’nde çocuklar, hem bu fikir üzerine tartışacak hem de soyut sanatçıların eserlerini inceleyecek, onların kullandığı boya sıçratma, damlatma, dökme gibi yöntemlerle kendi çalışmalarını gerçekleştirecek.

#SakıpSabancıÜniversitesi #müze #ÇocukAtolyesi #Çevirimiçi
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